Gustavo Conti y Ximena Capristo rompieron el silencio sobre el supuesto romance de Silvina Luna y Maradona

El nombre de Silvina Luna volvió a estar en el centro de la escena mediática en los últimos días, a dos años de su fallecimiento, luego de que circularan versiones que la vincularon sentimentalmente con Diego Maradona. El tema generó un fuerte impacto y, al mismo tiempo, provocó la reacción de dos de sus grandes amigos: Gustavo Conti y Ximena Capristo, quienes salieron a aclarar su postura.

“Están hablando de dos personas que están muertas, Silvina y Maradona. Nadie puede salir a desmentir esa mentira que acaban de decir”, expresó Conti, con evidente enojo, a través de una serie de historias de Instagram. “La noche que Silvina estuvo con Maradona, estuve yo toda la noche, Silvina se fue conmigo”, dijo el actor sobre el momento mencionado por Luis Ventura en su versión de los hechos.

Ximena Capristo, Silvina Luna y Gustavo Conti. (Instagram Ximena Capristo)

Además, brindó detalles del regalo que el exfutbolista le entregó a la modelo y mostró una fotografía que tiene en su casa: “Dicen que le regaló una cadena de oro blanca, esta cadena que está acá, miren. Esa cadena se la regaló Maradona a Silvina adelante mío mientras estábamos todos bailando esa noche que terminó de día y cada uno se fue a su casa porque Silvina se fue conmigo”.

“Hablar de dos personas que están muertas es de forro, porque aparte es mentira. Está bueno que, si se cumplen dos años, se la recuerde con cosas lindas porque fue una persona divina y buena. No jodía a nadie y ayudaba a la gente. Seguramente se lo habrán contado y repitió cosas que son mentiras”, finalizó visiblemente enojado.

La modelo y actriz tená 43 años cuándo murió el 31 de agosto de 2023.

En tanto, Ximena Capristo, esposa de Conti, aprovechó su espacio en Sálvese Quien Pueda, el programa conducido por Yanina Latorre y en el que ella participa, para comentar: “Me sorprende que se cumplen dos años de la muerte de Silvina, que la verdad que la mató Lotocki, no vamos a estar con ningún tipo de vueltas. Y a mí me da bronca que, cuando se cumplen dos años, él salga con esta barbaridad que no fue cierta”.

El hijo de la pareja nacida en Gran Hermano piensa hacerle un homenaje a Silvina Luna.

Entonces reveló su propia versión de la historia, con el respaldo de haber mantenido un alarga amistad con la actriz a quien conoció cuando compartieron estadía en la casa de Gran Hermano en el 2001. “Sinceramente Diego estaba enloquecido con Silvina, la llamaba constantemente, la persiguió un montón. Y en esa fiesta en un country que fueron varios elencos, cayó Diego a la madrugada y Gus me llama. Diego la segunda vez que había visto a la gorda le regala esa cadena porque decía que era bellísima", agregó al relato de su esposo.

“Me consta que nunca salieron. Lo que Silvina nunca fue, fue un gato. A mí me da bronca que se diga eso a dos años de su muerte”, concluyó furiosa la panelista.

La furia de Gustavo Conti sobre la versión del romance entre Silvina Luna y Maradona