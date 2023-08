Estremecedor video: tiroteo a una vivienda lindera interrumpió un acto escolar infantil en Rosario

El martes por la tarde, una casa ubicada en la zona oeste de Rosario fue blanco de una brutal balacera. En esos momentos, en una escuela cercana se celebraba un acto en homenaje al general José de San Martín y el evento quedó interrumpido por el tiroteo cercano, que resonó en el recinto escolar; la escena quedó registrada por el celular de uno de los asistentes.

Todo sucedió cerca de las 16 horas y durante el turno tarde de la Escuela 1309 “Fuente de Vida”, ubicada en inmediaciones de Bolivia y La Paz, en el oeste de la ciudad. Tal como se aprecia en la estremecedora grabación, el ruido de una docena de disparos irrumpe en escena, mientras los niños representan una escena dedicada a San Martín.

En ese momento, los asistentes confundieron los ruidos con el escape de alguna moto, aunque algunos sospecharon que se trataba de disparos. No obstante, los alumnos continuaron con la obra como si nada hubiera sucedido y fue minutos más tarde que los presentes se enteraron lo que había sucedido.

“Nos miramos, pensamos que era una moto o parte del sonido de la canción, pero después dijimos: no, son disparos”, contó Mónica, la mamá de uno de los chicos, en diálogo con El Tres. Además, reclamó custodia policial en el recinto para que “esto no vaya a pasar de nuevo mañana o pasado”.

¿QUé dijo la dueña de la casa baleada en cercanías a la escuela “fuente de vida”?

La casa baleada pertenece a una pareja de ancianos jubilados y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, sostuvo que “podría tener vinculación con un contexto de narcomenudeo”. Sin embargo, la dueña de la casa dijo desconocer los motivos del ataque.

“Mi esposo tiene 74 años y hace dos meses y medio lo operaron a corazón abierto. No podemos tener un susto como el que sufrimos ayer. Yo no sabía que habían sido contra mi casa. Al escuchar los estampidos, me asomé por el balcón que mira para el lado de la escuela, y cuando me asomé una mamá que estaba en el patio de la escuela me dijo que había sido en la puerta de mi casa”, contó la mujer.