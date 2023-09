Elecciones provinciales 2023 en Rosario: la ciudad se da cita en las urnas este 10 de septiembre

Finalmente, el día de las elecciones provinciales generales ha llegado este domingo 10 de septiembre y todo está preparado para que los comicios inicien a partir de las 8 de la mañana en el territorio santafesino. Este 2023 los rosarinos deberán decidir entre varias ternas y, tras unas internas acaloradas, las expectativas de los candidatos de cada lista son muy altas.

En la ciudad se definen múltiples categorías. Por un lado, el intendente Pablo Javkin, de Unidos para Cambiar Santa Fe, intentará mantenerse en el cargo peleando el puesto contra Juan Monteverde, el ganador de la interna del frente Juntos Avancemos. Además, la ciudad renovará múltiples bancas en el Concejo Deliberante.

Sumado a esto, los rosarinos participarán en la decisión sobre el futuro nuevo gobernador de la provincia. Finalmente, en Rosario también se votarán diputados y senadores provinciales. Luego de unas PASO con participación regular, se espera que las generales superen el caudal de votos en cuanto a participación.

¿DÓNDE VOTO EN LAS ELECCIONES generales 2023 DE ROSARIO?

Para averiguar dónde hay que ir a votar en Rosario, el Tribunal Electoral de la Provincia (TEP) habilitó su sitio oficial con un sistema de consulta online del padrón definitivo. El trámite requiere el número de DNI y género de la persona. Hay que tener en cuenta que el lugar puede variar ya que se sumaron 2366 jóvenes al padrón desde que se realizaron las PASO el 16 de julio.

Con esta información es posible ganar tiempo a la hora de los comicios. Además de la mesa designada, la página detalla el orden en el padrón, un dato que sirve para agilizar la tarea de las autoridades.

ELECCIONES 2023: ¿PUEDO VOTAR SI PERDÍ EL DOCUMENTO?

Para emitir el voto todos los electores deben acreditar su identidad con alguno de los documentos habilitados. En caso de perderlo no pueden votar. No se puede votar con una constancia de DNI en trámite, porque no se considera probatoria de la identidad del elector.

Documentos aptos para votar Foto: Diego Forti

Cabe destacar que el Registro Civil de la ciudad estará abierto el día domingo de 9 a 16. Esto implica que el personal va a estar disponible en las oficinas para poder entregar DNIs aptos para votar. Asimismo, se informa que mediante el siguiente link podrán consultar el estado del trámite vigente: https://mitramite.renaper.gob.ar

Quienes no puedan votar por haber perdido el documento deben hacer la correspondiente denuncia de pérdida del mismo para luego justificar la ausencia.

TRANSPORTE GRATUITO EN ROSARIO DURANTE LAS ELECCIONES

A partir de un decreto del Concejo, la Municipalidad habilitó viajes gratuitos en los colectivos de Rosario este domingo. Así como se modifica la prestación del servicio del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), también se activa el uso sin costo de Mi Bici Tu Bici.

Fuentes oficiales confirmaron que ambos sistemas funcionan sin costo entre las 7.30 y las 23.30. En el caso de las bicicletas públicas es preciso registrarse con la tarjeta Movi, más allá de que no hay que pagar para sacar una.

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR/A DE SANTA FE?

Solo cuatro candidatos lograron superar el piso de 1,5% de los votos, estos son:

¿QUÉ SISTEMA DE VOTACIÓN SE USA EN SANTA FE?

Al igual que en las PASO, el próximo 10 de septiembre los santafesinos elegirán a sus autoridades a través del sistema de boleta única papel, una por categoría. Lo positivo de esta votación, es que las mismas serán más reducidas.

Esta reducción de listas y candidatos, hace que el proceso de recuento de votos sea más rápido, por lo que se estima que los primeros resultados del escrutinio provisorio estará a las 21 horas del domingo.