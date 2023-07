Elecciones PASO en Santa Fe: Agustín Rossi votó y cuestionó el sistema de Boleta Única

Este domingo se definen en las PASO 2023 los candidatos para las elecciones generales del 10 de septiembre en Santa Fe, y en este marco, Agustín Rossi llegó a votar en Rosario. El precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria cuestionó el sistema de Boleta Única que se implementa hace un par de años en Santa Fe.

Periodistas le preguntaron por el sistema que se aplica en Santa Fe ya que lo vieron con problemas a la hora de doblar y meter las boletas en las urnas, y Rossi refunfuño: “Cuando se instaló el sistema de Boleta Única, debo haber sido uno de los pocos dirigentes que se manifestó en contra”.

“Es un desastre”, resumió y cuestionó el tiempo que se lleva, sobre todo al elegir al candidato a concejal, donde más postulantes hay. “Necesita una reformulación, no sé si volver al sistema anterior”, señaló y aclaró que no cree que la ley de lemas sea mejor. Y concluyó: “Es un sistema que no favorece al mejor candidato, sino al que es más conocido”.

PASO 2023 en Santa Fe: el mensaje de Agustín Rossi

“Con la alegría de ejercer el derecho a elegir a nuestros representantes, voté en mi querida Rosario”, escribió el precandidato a vicepresidente en Twitter y agregó: “Más allá de personas, en estas elecciones decidimos entre dos modelos: uno que quiere ganar para beneficiar a los amigos y otro que siempre gobernó para la felicidad del pueblo”.

Al mismo tiempo, ante la prensa señaló: “Estamos contentos con lo que pasó en nuestro espacio político, donde se hizo una PASO amigable. Independientemente de cuál sea el resultado esta noche, mañana a la mañana toda nuestra fuerza va a estar unificada y trabajando de cara a los comicios generales”.