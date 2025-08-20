El video de Messi y su hijo que volvió locos a los hinchas de Newell’s a días del clásico rosarino

Lionel Messi volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por un partido oficial ni por un título ganado. Un simple video familiar, en el que se lo ve jugando al fútbol con uno de sus hijos, alcanzó miles de reproducciones y se convirtió en tema de conversación entre los hinchas de Newell’s Old Boys y que muchos tomaron como un guiño.

En las imágenes se puede observar al capitán de la Selección Argentina compartiendo un momento íntimo de juego, donde intercambia pases y risas con Mateo, su hijo del medio. La escena, grabada en un ambiente distendido, rápidamente fue replicada en diferentes cuentas de fanáticos y portales deportivos.

Lo que más llamó la atención es que muchos simpatizantes de Newell’s se apropiaron del video como una suerte de “señal” que alimenta el eterno sueño: el regreso de Messi a Rosario para vestir, aunque sea por un tiempo breve, la camiseta de la Lepra.

El ídolo junto a Thiago, Mateo y Ciro.

En Twitter, Instagram y TikTok, cientos de usuarios resaltaron la pasión rojinegra del futbolista, recordando que en su infancia Messi jugó en las divisiones inferiores de Newell’s antes de partir rumbo a Barcelona, donde comenzó su carrera profesional.

Los comentarios de los hinchas fueron tan variados como entusiastas. Algunos remarcaron la alegría de ver al mejor jugador del mundo en un rol de padre apasionado, mientras que otros se permitieron soñar en voz alta: “Está practicando con su heredero para volver al Coloso”, escribió un usuario.

El video también generó repercusión inmediata debido a la cercanía del clásico entre Newell’s y Rosario Central, uno de los más calientes del fútbol argentino, y por el declarado fanatismo de la familia Messi.

Más allá de la fantasía futbolera, lo cierto es que la relación entre Messi y Newell’s se mantiene vigente en cada gesto, cada guiño y cada recuerdo de su paso por las canchas de Rosario. No es la primera vez que un hecho sencillo lo conecta con los hinchas leprosos, que nunca pierden la esperanza de verlo en su estadio.

Lionel y Mateo Messi jugando al fútbol con la camiseta de Newell’s