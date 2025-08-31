El impactante mensaje de Gustavo Conti al recordar a Silvina Luna: “Fuiste más que una gran amiga”

Gustavo Conti eligió las redes sociales para rendirle homenaje a Silvina Luna, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Con una simple pero poderosa frase, el actor dejó en claro cuánto la sigue extrañando: “Fuiste única”.

El posteo estuvo acompañado de una foto en la que ambos aparecen sonrientes, reflejo de la amistad que construyeron desde que se conocieron en Gran Hermano 2001, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez frente a las cámaras, y un video que resume algunos de esos inolvidables momentos.

Gustavo Conti y Silvina Luna

Desde aquel momento, la relación entre ellos se mantuvo sólida, marcada por el cariño, la complicidad y la confianza mutua. Conti fue uno de los amigos que más cerca estuvo de Silvina en sus momentos más difíciles, incluso durante los últimos meses de su enfermedad.

“Gordita hermosa ya pasaron dos años y siento el tiempo se detuvo de la ultima vez que nos vimos. Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo”, escribió en un emotivo posteo que compartió este domingo.

Ximena Capristo, Silvina Luna y Gustavo Conti. (Instagram Ximena Capristo)

“Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides nuestra familia, la salud y nuestro trabajo”, agregó.

Luego, se sinceró: “Extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos. Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste”.

“Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre. Te llevo conmigo siempre, en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de mi corazón hoy y siempre“, cerró el actor emocionado por el recuerdo.

El conmovedor mensaje de Gustavo Conti al recordar a Silvina Luna.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, tras una larga batalla contra los problemas renales que se originaron por una intervención estética. Su partida generó un profundo impacto en el mundo del espectáculo y abrió un debate sobre la salud y los riesgos de ciertas prácticas médicas.

No es la primera vez que el ex Gran Hermano le dedica palabras públicas. En diferentes ocasiones, tanto él como su pareja, Ximena Capristo, han compartido fotos y anécdotas que reflejan la importancia de Silvina en su vida cotidiana.

El video inédito con el que Gustavo Conti homenajeó a Silvina Luna