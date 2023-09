Dónde voto en Rosario 2023: consultá el padrón para las generales presidenciales del 22 de octubre

Las elecciones generales presidenciales se llevarán a cabo en todo el país el 22 de octubre y, tras la nueva actualización de las listas de votantes, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) remarcaron la importancia de verificar dónde ir a votar en Rosario, ya que se sumaron varios jóvenes y esto podría modificar las cosas.

Además de votar los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación, los rosarinos, junto con el resto de los argentinos habilitados para votar, definirán la renovación de 130 diputados y 24 senadores nacionales, además de 43 representantes para el Parlasur.

En las presidenciales, son cinco los candidatos elegibles con sus fórmulas: Javier Milei y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza); Sergio Massa y Agustín Rossi (Unión por la Patria); Patricia Bullrich y Luis Petri (Juntos por el Cambio); Juan Schiaretti y Florencio Randazzo (Hacemos por Nuestro país); Myriam Bregman y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda).

¿Por qué puede cambiar el lugar de votación para las elecciones nacionales?

Luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a nivel nacional, el local o mesa de votación puede cambiar en Santa Fe. Esto se debe a que no se unificaron los padrones de ambas jurisdicciones.

¿DÓNDE VOTO EN LAS ELECCIONES Presidenciales generales 2023 DE ROSARIO?

Para averiguar dónde hay que ir a votar en Rosario, la CNE habilitó un sistema de consulta online del padrón definitivo. El trámite requiere el número de DNI, género y distrito donde reside la persona. Hay que tener en cuenta que el lugar puede variar ya que se sumaron 2366 jóvenes al padrón desde que se realizaron las PASO provinciales santafesinas el 16 de julio.

Con esta información es posible ganar tiempo a la hora de los comicios. Además de la mesa designada, la página detalla el orden en el padrón, un dato que sirve para agilizar la tarea de las autoridades.

¿Cuándo hay que votar en Rosario?

Domingo 22 de octubre: elecciones generales en Argentina.

Domingo 19 de noviembre: balotaje presidencial si hace falta.

¿Qué pasa si no voto?

Las elecciones son obligatorias. En caso de ausencia, esa persona quedará en el Registro de Infractores al Deber de Votar, que se puede consultar en la página de la Cámara Nacional Electoral.

Allí también se podrá consultar cómo pagar la multa correspondiente.

Elecciones 2023: ¿Puedo votar si perdí el documento?

Para emitir el voto todos los electores deben acreditar su identidad con alguno de los documentos habilitados. En caso de perderlo no pueden votar. No se puede votar con una constancia de DNI en trámite, porque no se considera probatoria de la identidad del elector.

Documentos aptos para votar Foto: Diego Forti

Quienes no puedan votar por haber perdido el documento deben hacer la correspondiente denuncia de pérdida del mismo para luego justificar la ausencia.

¿Cómo justificar el no voto en Rosario?

Hasta el viernes 13 de octubre se podrá realizar el trámite para justificar el no voto en cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

En Rosario, habrá que acercarse a Pasaje Álvarez 1516 de lunes a viernes de 12 a 17 horas, en tanto que en las oficinas de atención del resto de la provincia puede hacerse de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas.

Para justificar la inasistencia a votar por alguna de las razones previstas por el Código Electoral Nacional, los interesados deberán asistir a la oficina con su documento y una constancia que justifique el no voto. De acuerdo con el Código Electoral Nacional, tienen justificada la inasistencia a votar:

Los jueces y sus auxiliares que debieron asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras duró el acto comicial. El interesado deberá adjuntar una constancia donde se verifique el desempeño de sus funciones durante las horas en que se desarrolló el acto electoral.

Los que el día de la elección se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. El interesado deberá adjuntar certificado extendido por la autoridad policial del lugar en donde encontraba el día de los comicios.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impidiera asistir al acto. El interesado deberá adjuntar un certificado extendido por médicos oficiales, provinciales o municipales

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento debieron realizar tareas que le impidieron asistir a los comicios durante su desarrollo. El interesado deberá adjuntar una constancia donde se verifique el desempeño de sus funciones durante las horas en que se desarrolló el acto electoral.

¿Qué sistema de votación se utilizará para las generales presidenciales 2023 en rosario?

En estas elecciones se utilizará la boleta tradicional de papel o papeleta, que deberá colocarse dentro de un sobre previamente firmado y facilitado por las autoridades de mesa habilitadas. Luego de colocar su voto en el sobre y sellarlo, la persona concurrirá a depositarlo en una única urna.

Debutó el voto joven en Santa Fe

Uno de los principales cambios de la campaña electoral de 2023 en Santa Fe fue la implementación del voto joven. La ampliación del padrón solo se aplicaba a nivel nacional, pero el Tribunal Electoral de la Provincia habilitó la participación mediante una resolución que aún está en debate.

De acuerdo a datos oficiales, 83.881 personas menores de edad tuvieron la chance de ir a las cabinas desde las PASO de julio. El 40,59 % cumplió y lo hizo por primera vez en su vida, aunque no tienen la obligación.