A un mes del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, su hijo mayor, Alejandro, recurrió a las redes para compartir un homenaje que conmovió a sus seguidores. Escribió: “Hoy ya hace un mes de tu partida... Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos hacés falta“.

En su posteo, junto a una imagen en la que aparece junto a su madre y su hermano Alexis, completó: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto, y siempre va a ser así“.

Alejandro recordó a Locomotora Oliveras a un mes de su muerte

Alejandro dejó claras las enseñanzas que la excampeona le transmitió: “Voy a seguir sus pasos: el no darme por vencido, el vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar la naturaleza y el trabajo que es sagrado. Es lo que ella hacía y lo que hacemos en esta familia, chiquita pero poderosa“.

Los hijos de la Locomotora piden justicia. Foto: Instagram.

El joven también aprovechó la cuenta oficial de su madre para agradecer el apoyo recibido: “Soy su hijo mayor... agradezco su cariño que se hizo muy presente... Les mando un abrazo a todos“. Además, explicó que la administración de las redes sociales de la exdeportista madre quedaron a su cargo.

Sus palabras aparecieron en medio de una ola de homenajes que recordó no solo su historia deportiva, sino también su mensaje de superación personal, lo que conmocionó al público y a figuras del deporte y la televisión.

Locomotora Oliveras se había ganado la admiración de muchos, no solo por sus títulos mundiales, sino por su filosofía: “La pelea más dura es la vida”, una frase que ahora se convierte en motor para quienes la seguían.