Desde octubre, Rosario dejará de permitir estacionar a 45 grados: cómo será el nuevo plan vial

El municipio de Rosario pondrá en marcha, a partir del 1 de octubre, un ambicioso plan de ordenamiento y modernización del tránsito que incluye la eliminación progresiva del estacionamiento a 45 grados en numerosas calles. La medida fue aprobada por el Concejo Municipal y tiene como objetivo mejorar la fluidez vehicular y recuperar espacio vial.

El intendente Pablo Javkin explicó que esos espacios angulados serán reemplazados por estacionamiento paralelo al cordón , modalidad que se aplicará ya en octubre. “Los estacionamientos a 45 grados pierden dos autos por cuadra aproximadamente cuando se los transforma en paralelo al cordón”, expresó.

Mapa de estacionamiento medido en Rosario

Además, el nuevo plan contempla un estacionamiento medido 100% digital, sin parquímetros. El sistema permitirá que los conductores sepan en tiempo real si hay boxes libres y mejora la rotación del uso del espacio.

El horario de funcionamiento del estacionamiento medido también será modificado. De lunes a viernes, se extenderá de 8 a 19 horas, buscando adaptarse mejor al movimiento de la ciudad y reducir confusiones.

El plan incluye la expansión del estacionamiento para motos: se creará un registro de más de 2.400 nuevos espacios para motocicletas dentro del sistema medido. La intención es distribuirlos en distintos sectores de la ciudad, incluyendo áreas no centrales donde hay alta demanda.

Otra de las novedades del anuncio es la implementación del Videocontrol, tanto en puntos fijos como móviles, para detectar infracciones de tránsito. Este sistema forma parte de las medidas tecnológicas que acompañan al nuevo pliego del estacionamiento medido.

Nuevo sistema de estacionamiento medido en Rosario

Javkin destacó que el cambio de modalidad de estacionamiento responde también a que las calles con estacionamiento a 45 grados presentan dificultades, incluso en zonas con pendientes, donde los autos modernos pueden maniobrar en paralelo sin problema.

No se prevé por ahora una expansión del área de estacionamiento medido hacia nuevos barrios, aunque sí se reorganizarán los sectores existentes dividiéndolos de dos zonas en vez de tres para simplificar tarifas y zonas.