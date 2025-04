¿Deja la política? Amalia Granata evalúa volver a la tele: “Hay que conversar en familia”

Las elecciones de este domingo en Santa Fe le dejaron una buen resultado a Amalia Granata: su partido, Somos Vida y Libertad, se logró posicionar competitivamente y tendrá representatividad en la Convención que reformará histórica la Carta Magna de esa provincia.

Sin embargo, la rosarina consideró que su gestión como diputada provincial ya está cumplida: “Este es mi último mandato”. Aunque no descartó continuar en otros cargos, se sinceró sobre su futuro.

“Quizás otros cargos me gustaría pasar o puede ser que la gente no me elija más y volver a la tele”, reveló y luego agregó un detalle: “Siendo diputada tengo más ofertas de las que tenía antes que trabajaba en la tele. Para todos los canales y programas”.

Amalia Granata y Leo Squarzon junto a sus hijos en la visita al papa Francisco.

“No hago las cosas en simultáneo porque tengo un solo cuerpo y no me da”, añadió.

Entonces se refirió a un plazo en el cual podría regresar a los medios: “Si dentro de dos años cuando se me termine el mandato, la gente no me elige o no quiero estar más, seguiré trabajando en los medios que gracias a Dios trabajo no me falta".

“Hay una familia que hay que sentarse a conversar. Para mi mi prioridad son mis hijos... Lo primero es la mesa familiar” concluyó.

Amalia Granata agradeció el apoyo en las urnas

“Gracias a todos los que nos apoyaron y a todos los ciudadanos que se animaron a participar para defender la provincia del avance de Pullaro y séquito de privilegiados. Hicimos una gran elección”, escribió a través de su cuenta de X.

“Más de la mitad de la provincia votó en contra de Pullaro y su proyecto personalista de poder que nada tiene que ver con las necesidades más urgentes de la provincia: seguridad, salud y educación. Esta elección demuestra que el modelo de Pullaro no va a ningún lado. Perdió la mitad de los votos, más de 500 mil respecto a su ultima elección”, continuó en lo que se ha convertido su lucha personal contra el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.

Por último destacó: “Los santafesinos votaron en contra de los ajustes, los impuestos y el gasto desmedido de la política a merced de los que producen y trabajan. Somos la única lista que se hizo con ciudadanos comunes, sin financiación del Estado o los grandes partidos nacionales o provinciales. Esto es solo el comienzo y desde mañana vamos a seguir trabajando para convencer a más santafesinos que este es el camino correcto”.