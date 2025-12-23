Cuáles las tres marcas top que desembarcarían frente al Aeropuerto de Rosario

El corredor que conecta a Rosario con Funes está a punto de transformarse radicalmente con la consolidación de Paséa, el nuevo shopping de usos mixtos ubicado estratégicamente frente al Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR). Bajo un estricto hermetismo, los desarrolladores del complejo avanzan en acuerdos con firmas de renombre mundial que buscan posicionarse en este punto clave del área metropolitana. El proyecto no solo contempla locales comerciales, sino que apunta a un ecosistema de servicios premium para una zona con demanda creciente.

Nuevo centro comercial.

Uno de los pilares de este desembarco es la llegada de una prestigiosa cadena hotelera de origen francés. Se trata de un gigante global que administra más de cinco mil establecimientos en todo el mundo y que ya cuenta con una fuerte presencia en Argentina. La propuesta para este sector estaría enfocada en un formato de tres estrellas especializado en la dinámica aeroportuaria, ofreciendo una solución logística y de confort para viajeros y ejecutivos que transitan la región.

Gastronomía de elite y bienestar: las apuestas de Paséa

En cuanto a la oferta recreativa, la planta baja del complejo se perfila como un polo de atracción de nivel internacional. Actualmente, se llevan adelante conversaciones con una marca gastronómica líder, con presencia en las capitales más importantes de los cinco continentes, que busca ofrecer un concepto disruptivo en la zona. A la par, una reconocida cadena de gimnasios ha mostrado un firme interés por instalarse en el predio, proyectando un centro de entrenamiento que incluiría una pileta de natación de dimensiones olímpicas.

A diferencia del hotel y el área deportiva, cuyas firmas podrían concretarse en el corto plazo, el acuerdo gastronómico asoma como el más complejo de la negociación. Los socios del proyecto entienden que la llegada de una marca de tal magnitud requiere de plazos más extensos para ajustar los detalles de infraestructura y logística. No obstante, el optimismo prevalece entre los directivos, quienes ven en estas incorporaciones el motor necesario para consolidar el perfil exclusivo del emprendimiento.

Mientras se definen estas alianzas estratégicas, el desarrollo inmobiliario no se detiene. Se confirmó que durante la próxima semana comenzará la comercialización oficial de la primera de las tres torres de oficinas que integran el plan.

Paséa se proyecta finalmente como un centro intermedio fundamental para el crecimiento urbano y logístico del Gran Rosario. Al combinar hotelería internacional, deporte de alto rendimiento y oficinas de categoría, el complejo aspira a convertirse en el nuevo corazón de servicios para el corredor oeste. La expectativa de los vecinos y potenciales inversores crece a medida que el enigma sobre las marcas finales empieza a revelarse, marcando un hito en la expansión de la ciudad hacia sus límites con Funes.