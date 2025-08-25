La euforia desatada en el Gigante de Arroyito por el golazo de tiro libre de Ángel Di María tuvo una respuesta genuina en el rostro de Cristian “Ogro” Fabbiani. Al presenciar la ejecución, el DT de Newell’s soltó un suspiro profundo con los ojos entrecerrados.

Esa reacción, captada por las cámaras de ESPN, no solo se viralizó, sino que se convirtió en la instantánea perfecta del hincha neutral que no puede con la genialidad futbolística. El Ogro encarnó lo que vivió el público en ese instante: resignación y asombro.

Incluso el video permitió que se llegue a leer que pronunció un “Uy, mirá vos”, justo después del disparo del campeón del mundo.

¿Quién más reaccionó como el Ogro Fabbiani al ver el golazo de Di María? pic.twitter.com/eRzGxdCqwF — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

El tanto fue ejecutado por Di María a los 36 minutos del segundo tiempo: un zurdazo colocado en el ángulo superior izquierdo, inalcanzable para Juan Espínola, que derivó en un rugido generalizado dentro del estadio.

Fabbiani recibió el impacto de frente: giró la cabeza, soltó un suspiro y se dio vuelta, con las manos ya en los bolsillos. Fue un momento fugaz, pero cargado de sinceridad sin mediadores.

Cristian Fabbiani junto al plantel de Newell's.

Después del impacto, intentó recomponerse, dio instrucciones a sus jugadores y trató de retomar el foco en el juego, pero ese instante ya había quedado grabado como parte del relato emotivo del partido.

Fabbiani no dio la conferencia de prensa post partido, dejando que sus colaboradores se hagan cargo pero ese gesto fue más poderoso que cualquier palabra en ese momento.