Copa Argentina 2024: Rosario Central debuta ante Douglas Haig en Santa Fe

Luego del triunfo ante Instituto, Rosario Central inicia este jueves su camino en el segundo torneo del calendario 2024. El Canalla enfrenta a Douglas Haig en Copa Argentina y pone a prueba a algunos futbolistas que tuvieron poco rodaje en la primera parte de la temporada.

El partido de 32avos de final comienza a las 19.45 en el Estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe. Fernando Echenique se presenta como árbitro principal en la cancha de Unión y el encuentro cuenta con transmisión en vivo de TyC Sports.

El director técnico Miguel Ángel Russo no tiene bajas importantes por lesión en el plantel, pero planea darle descanso a varios titulares de la Academia. Mientras tanto, el equipo de Pergamino afronta un gran desafío, ya que todavía no arrancó la temporada en el Torneo Federal A.

El ganador del duelo entre Rosario Central y el Fogonero se enfrentará a Barracas Central o San Miguel en 16avos de final. El año pasado, el Canalla no pudo superar esa instancia, ya que Chaco For Ever le ganó con un gol sobre la hora en la ciudad de Córdoba.

Después del partido con Douglas Haig, el plantel auriazul regresará a la ciudad y volverá a viajar en cuestión de días. El martes se enfrenta con Argentinos Juniors en Buenos Aires y el cotejo es clave para la pelea por entrar a los playoffs de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Probables formaciones de Rosario Central y Douglas Haig

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Maximiliano Lovera, Franco Ibarra, Jonatan Gómez y Jaminton Campaz; Tobías Cervera y Agustín Módica. DT: Miguel Ángel Russo.

Douglas Haig: Juan Ignacio Carrera; Braian Lluy, Agustín Sandona, Lucas López, Fernando Ponce y Luciano Cuello; Juan Pablo Miño, Agustín Stancato y Ricardo Gómez; Franco Olego y Rodrigo Caballuci. DT: Maximiliano Antonelli.