Cacho Deicas reapareció en las redes con un sorpresivo mensaje: a quién fue dirigido

Meses atrás su nombre sonó con fuerza, primero por un delicado problema de salud y luego por el rumbo de su carrera musical. Lo cierto es que hoy Rubén “Cacho” Deicas parece estar disfrutando de un momento de tranquilidad y así lo transmitió en sus redes sociales.

La figura emblemática de la cumbia santafesina, que se alejó de Los Palmeras a comienzos de año en medio de un polémico cruce con sus excompañeros, celebró el cumpleaños número 70 de su esposa María Rosa, conocida como “Rosita” al interior de su círculo familiar y redes sociales.

Con un romántico posteo compartido este domingo en su cuenta de Instagram, el cantante de cumbia subió fotos de la pareja, sonriente, frente a tres tortas, un ramo de flores y con sombreros de cotillón.

Cacho Deicas festejó el cumpleaños 70 de su esposa Rosita.

“¿Cómo están, amigos? Seguimos con festejos familiares. Hoy feliz de poder compartir los 70 de Rosita, la que siempre está, muy feliz cumpleaños!”, escribió junto a una foto donde se ve a la pareja con sombreros de fiesta: ella con uno con rosas rojas y él con un mono que tapa su boca.

El vínculo de la pareja tiene raíces profundas: él tenía 20 años y ella apenas 15 cuando se conocieron, en uno de los shows de Los Palmeras. “Tuve que pedirle la mano al padre, como se hacía en aquella época”, recordó Deicas en entrevistas posteriores. Desde entonces su unión se fue fortaleciendo con el paso del tiempo.

La foto vintage de Cacho Deicas y su esposa Rosita.

De aquel amor surgió una familia numerosa: cinco hijos y doce nietos acompañan hoy este festejo, que para muchos trasciende lo familiar y se convierte en una celebración de perseverancia, amor y devoción mutua.

En distintas ocasiones previas, Deicas ya había compartido fragmentos de esta historia. El 14 de febrero pasado, por ejemplo, había dedicado a Rosita frases de “Cálida Expresión”, éxito de Los Palmeras de los ’80, que evocan su historia de amor: “Parece mentira cómo pasa el tiempo / Ayer pareciera que fue el primer beso…”.