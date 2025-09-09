Babasónicos, Divididos y 30 bandas más se preparan para el Festival Bandera 2025: cuánto cuestan las entradas

Rosario se prepara para una nueva edición del Festival Bandera, uno de los encuentros musicales que mejor reflejan la intensidad y diversidad de la escena nacional. Esta sexta edición tendrá lugar el sábado 1 de noviembre en el Óvalo del Hipódromo de la ciudad, ofreciendo una experiencia musical al aire libre imperdible.

La grilla combina historia y vanguardia: Babasónicos, Divididos y Juanes lideran el cartel, reforzando esa mezcla entre peso pesado del rock y figuras que marcaron un antes y un después. A ellos se suman El Kuelgue, Deep Dish y El Plan de la Mariposa, mezclando estilos y conectando con públicos diversos.

Babasónicos, en Plaza de la Música (IG: Plaza de la Música).

La apuesta por nuevos sonidos también está presente: Yami Safdie, Conociendo Rusia, Koino Yokan, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández, Killer Burritos, Marttein, Un Muerto Más, Sofía Mora, Juana Rozas, Jaze, Cabezas de Remolino, Ryan, Solca y Crema completan una lista diversa que atraviesa pop, indie, electrónica y rock, mostrando la riqueza del ecosistema artístico argentino actual.

Grilla completa Festival Bandera 2025.

En total, serán más de 30 bandas distribuidas en tres escenarios operativos simultáneamente, en una jornada que promete ser intensa, plural y vibrante para todos los estilos.

Este año, el Festival se consolida en una nueva sede: el Hipódromo de Rosario, dentro del Parque Independencia, espacio ideal para recibir a miles de asistentes en un entorno accesible y con buena conectividad para la ciudad.

La propuesta trasciende lo musical: Bandera se ha convertido en un motor cultural y económico para Rosario, con miles de visitantes que llegan desde distintas regiones del país para consumir música y disfrutar del fin de semana en la ciudad.

Festival Bandera Rosario

La preventa de entradas ya está disponible por TuEntrada, mientras que el festival plantea una fórmula inclusiva y flexible: una experiencia de un día, con opciones que incluyen gastronomía, hidratación y movimiento cultural.

En cuanto a los costos, se ofrecen dos alternativas: la entrada a Campo tiene un costo de $95.000 en tanto que la Experiencia Bandera se vende a $220.000.

La historia del Festival Bandera es reciente pero significativa. Desde su nacimiento en 2018, atravesó suspensiones por la pandemia y hoy emerge como una plataforma que combina consagrados, innovadores y bandas locales, en una síntesis emocionante de tradición y renovación.

Para Rosario, el Bandera representa más que un festival: es un símbolo cultural, una fecha en el mapa nacional que reúne identidad local, turismo, música y una escena creativa que sigue creciendo.