Babasónicos, Divididos y 30 bandas más se preparan para el Festival Bandera 2025: cuánto cuestan las entradas

Rosario se prepara para una nueva edición del Festival Bandera, uno de los encuentros musicales que mejor reflejan la intensidad y diversidad de la escena nacional. Esta sexta edición tendrá lugar el sábado 1 de noviembre en el Óvalo del Hipódromo de la ciudad, ofreciendo una experiencia musical al aire libre imperdible.
La grilla combina historia y vanguardia: Babasónicos, Divididos y Juanes lideran el cartel, reforzando esa mezcla entre peso pesado del rock y figuras que marcaron un antes y un después. A ellos se suman El Kuelgue, Deep Dish y El Plan de la Mariposa, mezclando estilos y conectando con públicos diversos.
La apuesta por nuevos sonidos también está presente: Yami Safdie, Conociendo Rusia, Koino Yokan, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández, Killer Burritos, Marttein, Un Muerto Más, Sofía Mora, Juana Rozas, Jaze, Cabezas de Remolino, Ryan, Solca y Crema completan una lista diversa que atraviesa pop, indie, electrónica y rock, mostrando la riqueza del ecosistema artístico argentino actual.
En total, serán más de 30 bandas distribuidas en tres escenarios operativos simultáneamente, en una jornada que promete ser intensa, plural y vibrante para todos los estilos.
Este año, el Festival se consolida en una nueva sede: el Hipódromo de Rosario, dentro del Parque Independencia, espacio ideal para recibir a miles de asistentes en un entorno accesible y con buena conectividad para la ciudad.
La propuesta trasciende lo musical: Bandera se ha convertido en un motor cultural y económico para Rosario, con miles de visitantes que llegan desde distintas regiones del país para consumir música y disfrutar del fin de semana en la ciudad.
La preventa de entradas ya está disponible por TuEntrada, mientras que el festival plantea una fórmula inclusiva y flexible: una experiencia de un día, con opciones que incluyen gastronomía, hidratación y movimiento cultural.
En cuanto a los costos, se ofrecen dos alternativas: la entrada a Campo tiene un costo de $95.000 en tanto que la Experiencia Bandera se vende a $220.000.
La historia del Festival Bandera es reciente pero significativa. Desde su nacimiento en 2018, atravesó suspensiones por la pandemia y hoy emerge como una plataforma que combina consagrados, innovadores y bandas locales, en una síntesis emocionante de tradición y renovación.
Para Rosario, el Bandera representa más que un festival: es un símbolo cultural, una fecha en el mapa nacional que reúne identidad local, turismo, música y una escena creativa que sigue creciendo.