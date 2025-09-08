Alina Moine disfrutó de las playas de Croacia y levantó la temperatura con su sensual bikini

La periodista y conductora deportiva Alina Moine disfrutó de unos días de descanso en Tisno, una joya de la costa de Croacia, en medio de unas vacaciones por Europa, y compartió una foto en bikini que desató elogios inmediatos entre su audiencia.

La publicación, que formó parte de la serie que tituló “Vacaciones parte 2: Tisno, Croacia”, la muestra posando con estilo y confianza, en un entorno paradisíaco, concluyendo un año de intenso trabajo en ESPN.

Alina Moine disfrutó de las playas de Croacia

La rosarina, reconocida por liderar SportsCenter por la noche, combina su perfil deportivo con su figura pública. No es la primera vez que genera impacto con una imagen veraniega, pero esta fue especialmente celebrada. Muchos destacaron su escultural figura y su sensualidad al posar en traje de baño.

El post obtuvo miles de interacciones en cuestión de horas, consolidando su presencia también como referente de lifestyle. Los comentarios destacaron su look, su figura atlética y el paisaje idílico que la rodea.

Tisno, en la región dálmata, es un destino emergente que combina tranquilidad, belleza natural y náutica, ideal para quienes buscan escapar del ritmo urbano y reconectarse con el mar.

La elección de Croacia como destino no es casual. Moine suele compartir viajes que contrastan con su vida en Buenos Aires, donde conduce con sobriedad y profesionalismo. Alina no hace turismo de espectáculos. Prefiere mostrar autenticidad: desde su cocina en redes, como señaló en otros posteos, hasta su actitud relajada frente al mar croata.

Su estilo veraniego se suma a su personalidad fresca y cercana: profesional destacada, con pasado en Fox Sports desde 2004 y hoy figura clave de ESPN.

Esta publicación une dos mundos: el deporte como eje central de su trayectoria y el lifestyle en destinos internacionales, consolidando su alcance transversal entre audiencia deportiva y seguidores del estilo.