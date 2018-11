Amalia Granata se mostró indignada porque muchas famosas le negaron el saludo por su posición en contra del aborto. Fue en la gala de “los personajes del año” de la revista Gente.

La mediática contó en el programa “Pamela a la Tarde”, que se emite por América, que muchas mujeres de la farándula la “menospreciaron” y no le dirigieron la palabra en la ceremonia.

“Lali Espósito, Jimena Barón y Verónica Lozano no me saludaron”, señaló al tiempo que agregó: “No me molesta que no me quieran saludar, sino sus mentiras sobre el feminismo”.

En el programa televisivo, Granata contó que decidió ir a la gala acompañada por su pareja porque ya sabía que muchos iban a ignorarla y no quería quedarse sola. “Los únicos que me saludaron en el evento fueron Pamela David, Luli Fernández, Andy Kusnetzoff, Luis Novaresio y las Trillizas de Oro”, dijo y publicó Exitoina.

Sin embargo el momento más incómodo lo tuvo con Carla Peterson, luego de que la Editorial Atlántida pidiera una foto de ambas, a lo que la actriz se negó. Esto provocó que Amalia debiera fotografiarse junto a una arquitecta con pañuelo verde.

Por último, la militante de “Salvemos las dos vidas” aseguró que desde el debate por el aborto en el Congreso, muchos famosos no la saludan ni tienen buena onda con ella.