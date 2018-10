Las balaceras no cesan en la ciudad. Esta vez la víctima fue el padre de Mauricio Tevez, ex Newell’s. Al menos 15 disparos se efectuaron contra su domicilio. No hubo lesionados.

El incidente ocurrió el viernes alrededor de las 15 en Juan B. Justo al 8300 y habría sido una persona desde una moto la responsable del ataque.

Recibió disparos un Volkswagen Suran estacionado en la zona.

Fuentes policiales indicaron que se detonó el arma calibre 9 milímetros unas 15 veces y luego el agresor se dio a la fuga. Además, recibió disparos un Volkswagen Suran estacionado.

Se investigaba qué habría provocado este violento episodio contra el padre del jugador que debutó en 2014 en La Lepra y jugó 53 partidos.