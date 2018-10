El torbellino que desató en redes sociales el blog anónimo con denuncias de abuso sexual que involucran a Cielo Razzo derivó este miércoles por la mañana en el cierre de las publicaciones del sitio. Luego de subir una serie de 11 testimonios en las últimas 72 horas, las personas responsables de difundir los casos adujeron “miedo a represalias” por la “la gran falta de respeto y extrema violencia en los comentarios”.

“Hemos vivido en carne propia muchos de los relatos y es repudiable el nivel de agresión con el que la gente responde sin saber realmente cómo fueron las cosas”, advirtieron a través del último posteo en la plataforma WordPress.

El comunicado criticó la postura de los fanáticos de la banda. (denunciasdotblog.wordpress.com)

La gran repercusión que tuvieron los relatos en la web llevó al grupo rosarino a responder este martes con un breve texto en el que desmintieron las situaciones referidas. Al respecto, la última publicación en el sitio contestó que los datos incluidos “son 100% reales y verdaderos” y afirmaron: “Los miembros de la banda saben muy bien que lo que describen los testimonios es puramente cierto. Nos conmueve e indigna el comunicado oficial negando todas y cada una de las acusaciones”.

De acuerdo a fuentes consultadas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) consultadas el martes, hasta el momento de la réplica de la banda no había ninguna denuncia judicial referida a esos u otros episodios de abuso sexual. Al margen de esa cuestión, quienes administran el blog señalaron que “la mejor justicia en estos casos es la social, que ya se está generando”.

Mientras tanto, Cielo Razzo se mantiene dentro del line up del Festival Bandera, evento que se desarrollará este sábado en el Hipódromo con el auspicio de la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe.

A continuación, el comunicado completo:

Queremos aclarar que creemos que la mejor justicia en estos casos es la social, que ya se está generando. En las últimas horas nos han llegado más experiencias, pero debido a la gran falta de respeto y extrema violencia en los comentarios que recibimos al hacerlo de manera anónima, por miedo a represalias, decidimos NO publicar más testimonios y dejar de exponer a las víctimas a insultos y más humillación de la que ya han sufrido. Entendemos lo duro que es para los allegados y fans enterarse cómo se mueve el ambiente, para ellos será un nuevo despertar. Estamos completamente convencidas y seguras de que los datos que damos son 100% REALES y verdaderos. Confiamos en cada persona que nos ha contactado y cada una elegirá por su cuenta ir a la justicia o no. Hemos vivido en carne propia muchos de los relatos y es repudiable el nivel de agresión con el que la gente responde sin saber realmente cómo fueron las cosas. Lamentablemente el fanatismo muchas veces ciega y este es el claro ejemplo. Los fans eligen no ver la realidad e insultar sin reparo en vez de poner en tela de juicio a estas personas, que han abusado de la confianza de sus esposas, y han manipulado a muchísimas chicas adolescentes a través de los años. Los miembros de la banda SABEN MUY BIEN que lo que describen los testimonios es puramente cierto. Nos conmueve e indigna el comunicado oficial negando todas y cada una de las acusaciones. Nuestro objetivo desde el principio, fue darle visibilidad a lo que pasa detrás de escena que muchísimas personas desconocen para que las mujeres sean más resguardadas. Creemos que el mismo fue cumplido y de ahora en adelante, los casos seguirán existiendo en las redes sociales particulares de cada persona que quiera salir a dar a conocer su historia como ya está ocurriendo. Les agradecemos la valentía a cada una de lxs chicxs que se animó a compartir sus experiencias, traumáticas y dolorosas. Esperamos de todo corazón que puedan sanar y que los acusados tomen conciencia para cesar con la mentira y la violencia con la que se manejan, por respeto a sus familias y fans.