Cómo habrían sido las últimas horas de Cecilia Strzyzowski antes de desaparecer: las pistas de un femicidio

A casi dos semanas de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, imputaron por homicidio agravado a César Sena, su esposo, Emericiano Sena, padre del anterior, y Marcela Acuña, la madre. En esta oportunidad, salieron a la luz alguna de las pistas que condenarían a los detenidos.

Todos los indicios apuntarían a que la muchacha fue asesinada por su marido y la familia de él. La última noticia que se tuvo de ella fue durante la mañana del viernes 2 de junio, cuando se comunicó con su hermana, Ángela, y le comentó que estaba por viajar con los sospechosos hacia Tierra del Fuego.

“Nos estamos yendo pal sur y quería despedirme por si se cae el avión jeje”, le escribió Strzyzowski en un mensaje de WhatsApp a la 1:33 am, según pudo averiguar Infobae. Continuaron hablando hasta las 2:40 am, y a las horas siguieron la conversación hasta las 8:23 am.

Los últimos mensajes que compartió Cecilia Strzyzowski con su hermana Ángela. Foto: Infobae

Sin saberlo, fue la última charla que tuvieron estas hermanas. Ese mismo viernes, se tomó la última imagen de la chaqueña desaparecida en la calle: estaba llegando a la casa de los Sena a las 9:15 am, y no hay registro de que haya salido del domicilio.

Los rasguños que tenía César Sena

Durante el sábado 3 y el domingo 4 de junio, el marido de Strzyzowski participó de dos actos de campaña, pues sus padres estaban postulados para diferentes cargos políticos en Chaco: su madre para intendenta de Resistencia y su padre como diputado provincial.

En el primero de esos actos, desarrollado en el barrio Obrero de Colonia Elisa, el hombre de 19 años fue registrado con marcas en el cuello, lo que parecen ser rasguños. Esto rápidamente generó alerta y sospechas contra él.

Cecilia Strzyzowski dejó de responder los llamados y mensajes

Entre el viernes 2 y el martes 6 de junio, Gloria Romero, madre de Cecilia, le envió varios audios a su hija y luego intentó intercambiar una serie de videollamadas, como solía hacer. Sin embargo, no consiguió respuestas y la familia Sena explicó que supuestamente “se le había roto el celular”.

Con el paso de los días, una tía abuela de la víctima insistió en saber sobre la joven de 28 años. César entonces respondió, en un principio, que ya estaban en Ushuaia. Pero después cambió su relato y aseguró que “Cecilia se había escapado con un amante en Buenos Aires o algo así”.

Última imágen de Cecilia Strzyzowski captada con una cámara de seguridad localizada en la residencia de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en Resistencia.

Justo después de que el chaqueño indicara esto, ninguna de las dos líneas de teléfono volvió a prenderse. La última conexión de WhatsApp que tuvo el teléfono de Cecilia fue el lunes 5 de junio, en horas de la mañana.

Radican la denuncia por la desaparición de Cecilia

Preocupada por el paradero de su hija y la falta de respuestas, la madre de Strzyzoswski se presentó a las 13:15 horas del martes 6 en la Comisaría Tercera de Resistencia y radicó la denuncia. Contó que no tenía contacto con ella hacía 5 días, y lo último que sabía era que se dirigía, junto a César Sena, hacia el domicilio de los padres de él.

Ambos debían viajar hacia el aeropuerto de Corrientes para luego hacer escala en Buenos Aires y finalizar en Ushuaia. No obstante, la muchacha no habría salido de Chaco; se inició así un operativo de búsqueda, con intervención de la Fiscalía N°4 de Resistencia, y en paralelo se activó un protocolo para casos de femicidio.

Cecilia Strzyzowski y César Sena, detenido bajo sospecha de asesinarla. Foto: La Nación

El fiscal Jorge Cáceres Olivera, a cargo de la investigación, solicitó informes “de geoconexiones, empresas de telefonía y redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook”. Tomó declaraciones testimoniales de identidad reservadas, y a parte se comprobó que la mujer de 28 años nunca salió de la provincia en transporte público.

Los tres principales sospechosos (que no son los únicos detenidos en la causa) concurrieron el jueves 8 a distintas dependencias policiales, recibiendo el apoyo de militantes peronistas que también ingresaron a la Comisaría Tercera. Esto, según trascendió, “entorpeció” las audiencias.

Declaró César Sena ante los investigadores, pero su testimonio tenía contradicciones y empezó a levantar sospechas. “Nunca fui violento con nadie, si alguna vez tuve un conflicto fue porque no había una salida pacífica contra personas que venían directamente a agredirme”, manifestó ante la prensa local.

Allanamiento en las casas de los Sena: sierra de carnicero, municiones, sangre y dinero

Llegado el viernes 9 de junio, se allanó la casa de los Sena y se revisaron cuatro automóviles que les pertenecerían. El líder piquetero, junto a Acuña y Fabiana González (otra de las detenidas) fueron arrestados, al tiempo en que la Justicia lanzó una orden de captura internacional para César.

De esta manera, los agentes secuestraron una sierra de carnicero, municiones, una suma de $6 millones en efectivo, y otros elementos de interés para la causa. En tanto, el principal sospechoso seguía sin aparecer.

Emerenciano Sena, el líder piquetero acusado de asesinar a Cecilia Strzyzowski; a su lado, el gobernador Jorge Capitanich. Foto: Todo Noticias

Recién el sábado 10 se entregó ante la Justicia César. Horas antes se hallanó también su domicilio, ubicado en la zona rural de Puerto Tirol, donde “se detectaron restos óseos” y manchas de sangre, cuyos análisis no se llevaron adelante aún, pero cuyo resultado será clave.

En paralelo, fue arrestado el casero Gustavo Melgarejo y otra persona más. Recién el domingo 11 se pidió la aprehensión Gustavo Obregón, esposo de Fabiana González, por entender que podría estar vinculado al hecho.

Tras la desaparición de Cecilia Strzyzowski, se cambió la caratula de la causa por femicidio. Foto: Facebook

De este modo, el martes 13 la calificación del expediente fue cambiada a femicidio, y no desaparición de persona. Dicho cambio se dio por la aparición de “nuevos indicios” que no fueron detallados, según confirman a Infobae.

Ese mismo día, los detenidos fueron indagados por la Fiscalía y se oficializó su imputación, a pesar de que se abstuvieron a declarar. En tanto, la familia de Cecilia convocó una marcha de luz por ella para el miércoles 14 a las 20:00 horas en la capital chaqueña, sobre la Rotonda de Villa Rossi.