Ante un supuesto pedido de Emerenciano Sena para que sus militantes protesten, solicitaron su incomunicación

Militantes de Emerenciano Sena, imputado por el crimen de Cecilia Strzyzowski, habrían sido convocados por el mismo piquetero para “que exijan su libertad”. Es por esto que el Gobierno de Chaco solicitó que quede incomunicado a fin de no entorpecer la investigación.

Presuntamente, el detenido por la desaparición y supuesto femicidio de la joven chaqueña envió un audio el jueves 27 de julio desde la Comisaría Tercera de Resistencia donde está detenido. Así, convocó a sus seguidores a reclamar su liberación y “ponerse la armadura de soldados”.

El imputado se dirigiría, mayormente, a los que viven en el barrio Emerenciano -nombre puesto en su honor, claro-. “Cada compañera o compañero que dice que está con nosotros tiene que pintar grande o chico en su muro o un papel o un plástico la frase que diga ‘libertad de Emerenciano’ frente a su casa porque sino seguimos siendo nadie”, habría dicho Sena.

Las pintadas en el barrio fundado en honor a Emerenciano Sena, imputado por homicidio. Foto: Diario Chaco

Conforme a lo previsto en el artículo 280 del Código Procesal Penal de la provincia, la abogada querellante y coordinadora del área Litigios Estratégicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Nahi Barud, solicitó que el hombre quede incomunicado. Así confirmaron fuentes oficiales del Gobierno de Chaco a VíaPaís.

Los fiscales aún no tomaron ninguna medida al respecto, sino que están analizando esta posibilidad. Cabe recordar que ya se convocaron marchas anteriormente donde exigían la libertad del piquetero socialista aliado a Jorge Capitanich.

Por su parte, las pintadas en el barrio ya habrían comenzado. Según informó Diario Chaco, “Libertad a Emerenciano” y “basta de presos políticos” son las frases que resaltan en la esquina de una de las viviendas.

Caso Cecilia Strzyzowski: el presunto audio filtrado de Emerenciano Sena

“No quiero que ustedes pierdan sus identidades. Va a venir cualquier gente del Gobierno, le va a partir por la mitad, va a repartir la casa a quien se le cante y ustedes no van a tener autoridad porque ni siquiera se animan a escribir en el muro de su casa ‘libertad a Emerenciano ‘”, habría dicho en el audio.

En su pedido para que lo ayuden, aseguró que los que no están con él, sufrirán las consecuencias. Luego Emerenciano añadió: “Cada uno que pinte ‘libertad a Emerenciano’ por su muro es el que está con nosotros. El que no se anima o no quiere ya sabemos que no está con nosotros”.

Además, se habla de un llamado a la violencia contra aquellos que no son del barrio y están en contra de esto: “Pongamos las cosas en orden desde casa. Hay que pintar ‘barrio Emerenciano Sena ' por todos lados y el lunes cuando venga la gente de afuera a decir algo, estén ustedes con algunas compañeras con palas anchas como si estuvieran limpiando -indicación de Emerenciano a una mujer- y díganle al que no le gusta las palabras por todos lados y que no es del barrio que no entre”.

“Si no le gustan las palabras ‘libertad a Emerenciano’, su auto tiene que dejar en la avenida porque sino esta pala va a ser para romperle el vidrio”, habría amenazado. Además, exigió: “El sábado a la tarde y el domingo todo el día tienen que pintar el muro todos los que están con nosotros”.