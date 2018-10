Una madre de Resistencia vende empanadas para poder solventar los gastos médicos de su bebé de 15 meses. Sufre de un tipo de apnea que no le permite respirar por cortos periodos de tiempo, esto aumentan las posibilidades de muerte súbita. Desde marzo de este año viajan al Hospital Garrahan en Ciudad de Buenos Aires para brindarle tratamientos, estudios y controles médicos.

Juliana Benítez en cada viaje que realiza con su hijo debe solventar los gastos que le permitan tener una habitación adecuada para León, además de transporte, alimentos y medicinas. El gobierno provincial les brinda $2.500 por cada viaje y un lugar donde dormir en la Casa del Chaco, aunque no puede utilizarla debido a la falta de ventilación. “Era una habitación sin ventanas, sin ventilador. León no puede estar en un sitio así. Cuando le comenté esto a la persona que nos atendió, me dijo que era todo lo que podía darme“, contó la madre.

“No me quedó más remedio que buscar un lugar que no fuera peligroso para León, y pagarlo”, agregó. Para poder costear un alojamiento acorde para las necesidades del niño, Benítez comenzó a vender empanadas por redes sociales, de hecho su caso comenzó a ganar visibilidad y el fin de semana pasado logró vender sesenta docena. Todo eso sirvió para solventar únicamente los costos de la semana pasada, al respecto, Juliana expresó que “de todas formas, rescato el gran apoyo de la gente, me ayudaron mucho y para mí todo suma para la salud de León”.

​La madre comentó que cualquier ayuda o asistencia de cualquier tipo será recibida, las personas que deseen aportar pueden donar dinero a la cuenta bancaria de la abuela de León. El CBU es el 3110030211001218928063. La titular de la cuenta es Alicia Verónica Vallejos. En Facebook se puede encontrar a la madre de León como Julii M B Benitez. Según publicó Norte.