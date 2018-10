En medio de la polémica por la posible reforma de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), una mujer denunció que tras una clase con ideología de género en Chaco, su hija comenzó a considerarse varón.

El hecho ocurrió en un jardín de infantes del barrio Güiraldes, en Resistencia, y la protagonista es una niña de apenas 4 años de edad. Fue la propia madre de la menor la que dio aviso de la situación al titular del movimiento UNIR, Luis Cabrera, durante la multitudinaria marcha que se realizó este domingo en la capital provincial, en el marco de la movilización nacional “Con mis hijos no te metas”.

Marcha en contra de la ley de Educación Sexual Integral en Resistencia. (Foto: Diario Chaco)

“A su nena de 4 años le estaban dando ideología de género y ella se entera porque la nena le dice que ya no es nena sino que es nene”, señaló Cabrera. “La mujer se acercó al jardín y habló con la directora, porque las docentes se lavaron las manos, que reconoció que se estaba dando educación sexual integral con ideología de género donde se relativizaba la sexualidad de los chicos. Se les indicaba que eso era una construcción cultural, como afirman desde este modernismo que está dando vuelta”, agregó.

A su vez, contó que la directora “le suministró el material del Ministerio de Educación que se estaba dando en las aulas, donde se relativiza la condición sexual de los chicos, se los orienta sexualmente hacia la homosexualidad y, entre otras cosas, se les enseña a masturbarse“.

Nuevo material del Ministerio de Educación en el marco de la nueva ley de Educación Sexual Integral. (Fuente: Diario Chaco)

“La madre pidió a la directora que su hija ya no asista a este tipo de charlas y la directora no quiso recibir ninguna nota; aseguró que no está obligada y que los chicos desde que cruzan la puerta del jardín ya no son de los padres sino de la sociedad. Que está vigente La ley de ESI, 26150, y no tiene por qué meterse en los contenidos”, añadió Cabrera, en declaraciones publicadas por Diario Chaco.

Por otro lado, aseguró que “la directora la trató de ignorante a la mamá y la mandó a la casa”. En ese contexto, “los padres, preocupados, quisieron hacer una presentación escrita y la directora reiteró que no recibirá ninguna nota y que seguirán difundiendo esos contenidos”.

Marcha en contra de la ley de Educación Sexual Integral en Resistencia. (Foto: Diario Chaco)

Por tal motivo, Cabrera indicó que tomarán medidas legales en el asunto. “Estamos en una situación grave, hay mucha sensibilidad en los padres. Y sigue habiendo algo de falta de información, se miente y se tergiversa y no se quiere reconocer lo que están haciendo sectores con intereses ideológicos“, expresó. “Nosotros como movimiento no vamos a descansar, no se termina con esta marcha que ha sido contundente en todo el país, y quedan más medias por tomar en el caso de la nena del Güiraldes”, completó.