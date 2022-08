Todos por Aimara: necesita recaudar $3.000.000 para operar a una niña de Río Gallegos de una enfermedad poco frecuente

Una niña de 9 años, oriunda de Río Gallegos, necesita ser operada de manera urgente, ya que padece una enfermedad poco frecuente, pero la intervención es muy costosa. Es por esto que su madre, Agustina Rauque, necesita de todos para recaudar $3.000.000.

En un diálogo con La Opinión Austral, Agustina contó que no cuentan con los recursos necesarios para poder pagar la intervención quirúrgica y agregó que los problemas de salud de Aimara comenzaron cunado tenía tres años. ”El pie se le infamaba, cada vez que se caía tenía esguinces. La llevamos al médico, casi todos eran traumatólogos los que la atendieron y hasta ese momento iba todo bien, pero yo veía que su pie no era normal”, explicó.

Cuál es la rara enfermedad que padece Aimara, la niña de Río Gallegos

Aimara padece una malformación vascular, que está asociada a una trombosis venosa en su pie, y la misma le provoca un dolor constante que también le impide caminar. El camino no fue simple, tuvo que pasar por varios médicos hasta dar con el diagnóstico verdadero; y se asesoró con la Asociación de enfermedades poco frecuentes.

La niña sufre de hinchazón de su pie desde los tres años. Foto: La Opinión Austral

Según el relato de su mamá, el año pasado Aimara se fracturó el codo y luego los dolores se intensificaron. La mayoría de los médicos le decían que era una trombosis, pero este diagnóstico fue descartado. “Un traumatólogo me dijo que era algo superficial y que se iba a ir con el tiempo”, detalló Agustina.

Un largo recorrido hasta obtener el diagnóstico médico correcto

En el 2021, viajaron a Buenos Aires por una consulta médica y el profesional al ver a Agustina les dijo que tenía un tumor. “Cuando me dijo eso casi me muero. Ahí empezamos a hacerle estudios, viajamos a El Calafate para una resonancia que no se veía bien qué era, después le hicieron otro estudio y ahí empezó toda la lucha, porque me dijeron que era una malformación en la arteria venosa”, relató.

A partir de ese momento, la derivaron a Buenos Aires: la niña empezó a empeorar y todos los diagnósticos decían que era una trombosis. Luego, la atendieron en el Hospital Gutiérrez, donde volvieron a descartar esta patología, y le dijeron que le iban a realizar estudios nuevamente.

“Ahí empezamos todo el calvario de nuevo, ella estaba con mucho dolor. Ahí conocí a gente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes y una señora que pasó lo mismo que yo”, recordó. Ese contacto fue fundamental para la vida de Aimara y Agustina, lograron dar con el profesional correcto: un cirujano vascular que le hizo varios estudios.

“Me dijo que tenía una malformación vascular y una trombosis en la planta del pie, quedé dura porque lo descartaron miles de veces. La llevé al Garrahan en la guardia, sin que nadie me diga, ahí la atienden y fue derivada”, dijo Agustina.

Colaboración para Aimara: necesita juntar 3 millones de pesos para su cirugía