En el marco de OM ART OM: Ciclo de Meditaciones en el Museo -programa que el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” realiza desde 2016 para proporcionar un espacio de conexión y diálogo entre el arte y esta práctica espiritual personal-, se llevará a cabo el encuentro “Fortalecer nuestro ser”, a cargo de Ariel Márquez Álvarez (Docente de Yoga en Sammasatti y en Talleres Barriales Municipales), y Maru Schumacher (Docente de Yoga Integral).

Será este martes 21 de diciembre a las 20:00, en el Pasaje Carcabuey, en coincidencia con el solsticio de verano, momento en que el sol alcanza su punto más alto con respecto al Ecuador terrestre.

En contraposición al solsticio de invierno, donde se da el recogimiento interior y la reflexión, el solsticio de verano es la época en la que nos abrimos hacia lo que nos rodea y las nuevas oportunidades, absorbiendo todo el poder de la naturaleza y del sol, y dejando de lado aquello que ya no nos nutre. Es el día más largo del año y la noche más corta, y esa explosión de luz que nos bañará durante varios días e incluso meses, nos regenerará, haciendo que podamos tener energía suficiente para aprovecharla en los periodos menos luminosos.

Será un momento de encuentro con nosotros mismos, para vaciarnos de todas aquellas emociones que nos limitan, e incluso de todas aquellas actividades que hacemos sin parar para no tener un minuto libre en el que pensar. Vaciarnos para poder llenarnos de algo más puro, limpio y potenciador, como el amor, la confianza, la alegría, la empatía o la compasión.

Podrán participar todos aquellos interesados en compartir una experiencia de meditación y no es necesario contar con conocimientos previos. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa. En caso de mal tiempo, no se suspende.

Los participantes deberán llevar sus elementos personales para meditar (colchoneta, manta, almohadón) de acuerdo a sus preferencias.