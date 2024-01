Viviendas de barrio Mora: los inscriptos pueden apelar hasta el 21 de enero

Esta semana, la Dirección provincial de Vivienda y Urbanismo comunicó el padrón provisorio de las personas que podrán participar en el sorteo para las 10 unidades habitacionales de barrio Mora.

En esta etapa, se encuentra abierta una nueva instancia del proceso que consiste en la posibilidad de apelación.

Todas aquellas personas que fueron notificadas como aptas, ya no deben realizar ningún trámite. Los que recibieron en su correo electrónico algún tipo de observación son quienes tienen que completar esta instancia.

Algunos motivos por los que pudieron resultar no aptos son: ingresos demostrables insuficientes, superar los ingresos máximos, residencia mínima en la ciudad que no alcance los 10 años, los que no constituyen un grupo familiar conviviente (dos o más personas que acrediten una convivencia con una unión convivencial, libreta de matrimonio, una madre o padre con hijos a través de una partida de nacimiento, pareja con mismo domicilio en el DNI).

La instancia de apelación estará abierta hasta el día domingo 21 de enero, a las 23:59. Se solicita a enviar toda la documentación posible para acreditar que se cumplen los requisitos.

En el caso de que se cumplan todos los requisitos que se exigen, los inscriptos pasarán a formar parte del padrón definitivo.

Quiénes no van a poder apelar para participar de este sorteo son los que no hayan actualizado la información durante el último año.

Los participantes del sorteo recibirán un correo con el apto correspondiente y el número para participar del mismo