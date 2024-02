Viotti supervisó la compactación de 755 vehículos

Este martes, en el galpón municipal que se ubica sobre calle Acuña, comenzaron el proceso de compactación de 700 motos y 55 automóviles que fueron retenidos en operativos de tránsito.

El intendente Leonardo Viotti junto a la coordinadora de Protección Vial y Comunitaria, Mariana Arias; y el jefe general de Protección Vial y Comunitaria, Hernán Bo; se acercaron al lugar para acompañar los trabajos.

“Es necesario realizar este tipo de acciones que nos permitan generar espacio, porque tenemos tres galpones llenos de motos que no cumplen con los requerimientos para circular por la calle”, explicó el mandatario local. Es importante mencionar que el alquiler mensual de un galpón implica un gasto para el municipio superior al 1.500.000 de pesos.

En aquellos casos que no fueron reclamados y una vez vencidos los plazos, “se procede de esta manera. Son muchísimos vehículos que hoy van a pasar a decomiso. Y desde el municipio nos vamos a hacer de espacio y continuar con este trabajo en la calle, que muy comprometidamente desarrollan nuestros agentes municipales”, remarcó Viotti.

Además, volvió a afirmar que el objetivo de su gestión es “ordenar el tránsito de Rafaela. Los controles y las detenciones nos permiten identificar vehículos que no están en regla, de dudosa procedencia y vehículos robados”, señaló el Intendente.

Compactaron vehículos que no estaban en condiciones de transitar en Rafaela Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

Vale aclarar que estos vehículos retenidos en la vía pública no pueden ser vendidos por el Estado, no pueden estar en circulación, ni tampoco reutilizar sus repuestos. Algunas de los rodados están en este depósito hace más de cuatro años.

Infraestructura y concientización:

El mandatario también hizo hincapié en la importancia del trabajo mancomunado: “El objetivo a mediano y largo plazo es que no tengamos más que hacer esto. Pero lo vamos a lograr el día que la gente tome conciencia y se cumplan las normas de tránsito. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer nuestra parte: controlar, retener las motos y autos que no estén en condiciones y darle los tiempos necesarios para que el vecino pueda venir a retirarlos”.

“En el caso de que no cumplan con los tiempos y los requerimientos, este va a ser el fin de los vehículos. Por otro lado, vamos a trabajar en la concientización con todas las herramientas y siempre en coordinación con las instituciones educativas, los clubes y el entramado institucional”, agregó.

Asimismo, el Intendente contó que se avanzará “en la infraestructura para mejorar las calles, con inversión por parte del Ejecutivo a medida que la situación económica lo permita”.

Condiciones que debe reunir un vehículo para se compactado

A su turno, Hernán Bo, detalló los requisitos que debe reunir un vehículo para llegar a la instancia de compactación: “Se toma el secuestro de la vía pública cuando no tiene tarjeta verde, licencia de conducir, casco, y/o seguro obligatorio. No son todos motivos de retención, pero algunos sí. También hacemos mucho hincapié en las condiciones estructurales, es decir, en los caños de escapes libre, cuando no tienen luces o chapas patentes”.

“Las motos que se están compactando hoy, hace más de dos años que están secuestradas. A sus propietarios se les dio la posibilidad de que regularicen la situación en los Juzgados de Falta y retiren el vehículo pero no lo han hecho en ese plazo”, aclaró el Jefe de Protección Civil.

Cabe mencionar que el municipio tiene un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco del Programa de Compactación y Descontaminación (PRODECO).

En base a este convenio, “realizamos todos los trámites administrativos, verificamos que los vehículos no sean robados, ni tengan pedido de secuestro. Los que son robados o tienen pedido de secuestro, los derivamos a la Agencia de Inteligencia Criminal”.

“Cuando está todo el proceso administrativo cerrado, como en este caso, vienen los equipos del Ministerio, hacen las verificaciones correspondientes y finalizan con la compactación”, detalló Hernán Bo.