Vecinos autoconvocados del barrio Alberdi se quejan por la falta de agua potable

El servicio se paga en tiempo y forma y con los aumentos de rigor, y la contraprestación que es el agua corriente domiciliaria, es deficitaria hace años o no directamente no se presta como en esta oportunidad.

Se advirtió del enorme perjuicio ocasionado a hogares con criaturas, personas de edad avanzada, geriátricos, institutos de salud donde concurre gente para su atención, que al no tener agua, o no tener presión suficiente para llegar a los tanques, deben recurrir a vecinos o lugares aledaños con baldes, fuentones, para hacerse de agua potable para beber o higienizar inodoros, cocinar, lavar , etc. Esto constituye una grave emergencia que afecta la calidad de vida y pone en peligro la salud y la integridad de las personas. Sin agua no se puede vivir.