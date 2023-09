Variante y Acueducto, nada más que decisión política y trabajo

Como es de público conocimiento, la semana pasada, precisamente los días 23 y 25 de agosto, se produjeron en la ciudad de Rafaela dos hechos muy significativos, por un lado la habilitación de la Variante Rafaela de la Autopista Ruta Nacional 34, y por otro lado la inauguración del Acueducto Desvío Arijón - Rafaela, dos obras que vienen a dar respuestas concretas a demandas de la sociedad rafaelina con respecto al caudal y la calidad del agua potable, y de la región con respecto a lo que implicaba la travesía urbana de atravesar la ciudad con el viejo trazado de la Ruta N. 34 tanto por las demoras o retrasos que ocasiona para transportistas o para quienes debían trasladarse a la ciudad, pero significativamente por el riesgo de accidentes que se volvió recurrente durante estos años.

Es por eso, que al ser consultado, el senador provincial Alcides Calvo expresaba “Estas obras que ya se pueden utilizar fueron posibles gracias a la determinación y la decisión del gobernador de la provincia de Santa Fe, con Omar Perotti, y todo el gobierno provincial que trabajo desde las distintas áreas para hacer esto realidad, desde mi lugar pude aportar junto a mi equipo de trabajo las gestiones necesarias para avanzar con las obras, canalizando las inquietudes y generando consultas permanente con todos los actores que participaron en las obras. Hoy con el Acueducto en marcha, la Variante Habilitada y la continuidad de las obras que se están ejecutando para finalizar la Autopista siento que cada vecino que canalizó su inquietud cuando me veía, hoy sabe que hicimos el mayor de los esfuerzos y que cada consulta que me hicieron contribuyó a que esto hoy sea realidad, sabemos que aún nos falta por hacer, finalizar la autopista hasta la ciudad de Sunchales sigue siendo nuestro objetivo, al igual que llegar con el agua potable hasta el norte del Departamento Castellanos cosa que hoy con el acueducto es un proyecto muy cercano para Sunchales y localidades como Lhemann, Ataliva, Tacural, Egusquiza y Roca, pero como lo demostramos con estas obras el compromiso que asumimos junto al gobernador Perotti sigue en pie. Como vecino de la ciudad de Rafaela es un orgullo ver hoy el cambio que provocó la variante oeste, ya no se percibe a la vieja traza como una barrera a la que hay que atravesar para trasladarse a los barrios del centro de la ciudad, y si a eso le sumamos la planificación del oeste rafaelino con la radicación de emprendimientos productivos en cercanías de la nueva variante, la transformación va a ser aún mayor, en cuanto al Acueducto y el aumento de la capacidad de abastecimiento de agua potable, creo que todos sabemos la cantidad de veces que se manipuló esta necesidad como propuesta de campaña, justamente la misma cantidad de veces que no se pudo lograr avanzar con alguno de los proyectos, hoy también durante una campaña, no escuchamos una promesa, es la realidad. En ambos casos hoy podemos decir que nada más que decisión y trabajo es lo que se necesitaba y hoy podemos demostrarlo con hechos”.