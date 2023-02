Unas 200 personas participaron de la bicicleteada nocturna

Con muy buena predisposición de todos los asistentes y un clima de entusiasmo, se concretó la primera bicicleteada del año, que contó con la presencia del intendente Luis Castellano. Más de 200 personas, entre niños, jóvenes y adultos, se acercaron con sus bicicletas a la Plaza 25 de Mayo para realizar un recorrido de 7 kilómetros por las calles de la ciudad.

En esta ocasión, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, mencionó que “estos recorridos que convocan a grandes y chicos, ya son característicos en nuestra ciudad. Son siempre un momento de encuentro y la participación crece con cada edición”.

“Buscamos continuar fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte diario y poner en valor las obras que contribuyen con el desarrollo de una ciudad más sustentable”, agregó.

“Durante el recorrido además de disfrutar de la actividad física al aire libre, pudimos visitar dos obras significativas como son las ciclovías de bulevar Roca y de Estanislao del Campo, espacios nuevos que ya puedan utilizar los ciclistas y que se suman a ciclovías y ciclocarriles existentes. No solamente promovemos el uso de la bici como transporte que cuida el ambiente, sino que también dotamos a la ciudad de sendas y señalización segura para que los ciclistas puedan circular. Vamos a seguir trabajando para potenciar estos espacios”, cerró Caruso.

Por su parte, el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, detalló: “Seguimos llevando adelante la agenda de Verano Acá que incluye una serie de propuestas artísticas, lúdicas y recreativas para diferentes gustos y edades, con acceso gratuito y aprovechando el uso de los espacios públicos. Las bicicleteadas siempre tienen gran convocatoria, porque la gente disfruta de poder hacer una actividad física compartida al aire libre, que aporta al cuidado del ambiente”.

Cabe destacar que estuvo presente acompañando la actividad la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe.

Usar la bicicleta

Verónica Ruffener del barrio Nuestra Señora del Luján, que participa del grupo “Los Picantes”, dijo: “Siempre que hay este tipo de iniciativas trato de apoyarlas. Me parecen súper importantes para la ciudad. Además ayudan a que empecemos a movernos de forma diferente y más sustentable, a mantenernos en buen estado y a compartir un tiempo en familia y con amigos”.

Bicicleteada nocturna en el verano rafaelino Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

A su turno, Alejandra López del barrio Villa del Parque, que practica ciclismo en el mismo grupo, destacó que “es importante hacer deporte, especialmente el uso de la bicicleta. No sólo cuida el ambiente sino también nuestra salud. La bici beneficia los músculos, huesos, mejora la salud física y mental y ayuda a quemar calorías”.

Asimismo, Natalia Saravia de barrio Italia, ganadora de la bicicleta, manifestó que “vine con una bici prestada, con toda la esperanza de ganarme una y ahora no lo puedo creer. Uso la bicicleta para todo: voy al trabajo, a la escuela con los chicos, al supermercados, mi nene corre y yo voy en la bici. Vine a hacer la bicicleteada y ahora me voy con mi bici propia, no lo puedo creer”.

Recorrido

La actividad comenzó a las 20:00 con salida desde el edificio municipal y finalizó aproximadamente una hora después. Se recorrieron tramos de bulevar Roca, calles Artigas, Rivadavia y Guayaquil, avenidas Suipacha y Williner, calles Estanislao del Campo y Vieytes, para finalmente retornar a la plaza por bulevar Hipólito Yrigoyen. Llegados los ciclistas la profesora Romina Allegri Taboro realizó una clase de estiramiento.

Finalizado el evento, se sortearon una bicicleta y otros premios entre los participantes, gentileza de Bici Peretti y Casa Delma.

La actividad estuvo a cargo del Instituto para el Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Ambiente y Movilidad, la Subsecretaría de Deportes y Recreación, y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, en el marco del programa “Verano Acá”.

El equipo de Los Picantes Bike realizó un importante apoyo para que todo se pueda realizar en orden. Personal de la GUR, de Protección Vial y Comunitaria, profesores de deportes y las Promotoras Ambientales del Programa Creando Conciencia, acompañaron la actividad.

Recordemos que la movilidad sustentable es uno de los ejes principales que trabaja la Secretaría de Ambiente y Movilidad y el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR). Este tipo de actividades buscan promover que cada día más personas elijan este medio de transporte para realizar sus traslados, ya que el uso de la bicicleta permite entre otras cosas, cuidar el ambiente, descomprimir el tránsito en la ciudad y contribuir al cuidado de la salud, mientras se disfruta del aire libre y la actividad física.