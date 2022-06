El Festival de Teatro Rafaela 2022, organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, concretará dentro de pocos días su 17ma edición, que se extenderá desde el sábado 9 al domingo 17 de julio. El hecho destacado de esta edición es sin dudas el regreso a su tradicional agenda del mes de julio y vacaciones de invierno, que, por su impronta y convocatoria masiva año a año, ya se configura como un evento identitario de la ciudad y la región. En este sentido, luego de su edición especial 2021, “Ciudad en escena”, que en el marco de las políticas de cuidado por la pandemia tuvo lugar en los meses de octubre y noviembre y contó con gran parte de la programación en espacios al aire libre, este año el FTR vuelve a ser “el de siempre”: el festival de julio que enciende la ciudad, que nos recuerda lo lindo de encontrarnos. Un festival que se sigue expandiendo con propuestas diversas y espacios distribuidos, multiplicados, reafirmando así la continuación sostenida de una política pública local que brinda, además de entretenimiento, espacios de reflexión, debate y crecimiento ciudadano, a la vez que democratiza el acceso a la cultura y potencia la formación de artistas locales.

El FTR22 vuelve renovado, con una programación distribuida en nueve días que tendrá lugar en las diferentes salas de la ciudad pero también en plazas, espacios al aire libre y otros lugares no convencionales. Además, en la búsqueda constante de acercar al público local y regional un panorama general de la escena de nuestro país, este año llegan al FTR propuestas escénicas de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Neuquén, La Plata y El Bolsón, las cuales se suman a las ocho producciones locales que contemplan la grilla.

Festival de Teatro de Rafaela Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

La programación abarca una amplia variedad de géneros, con espectáculos dirigidos tanto al público adulto y adolescente como a toda la familia. La diversidad de propuestas se reflejará también en el cronograma de actividades especiales gratuitas: dos seminarios de formación actoral a cargo de reconocidos directores teatrales, un seminario de comunicación cultural, la presentación de una editorial teatral en formato digital y la lectura y desmontaje de una obra, todo esto sumado a las clásicas rondas de devoluciones del FTR.

Como sucede desde 2011, este encuentro teatral expande su alcance a través de la inclusión de subsedes. Este año, el FTR contará con el acompañamiento de dos localidades que reafirman su participación ininterrumpida desde hace varios años: Ataliva (2013) y Suardi (2012).

Sobre los artistas y espectáculos programados

En esta edición, la programación iniciará con los estrenos de los cuatro Laboratorios de Creación Escénica, que tendrán sus funciones del sábado 9 al martes 12 de julio. En esta oportunidad se presentarán las siguientes producciones creadas en el marco de la segunda edición de FTR Produce, todas ellas con entradas gratuitas: “Quería Llorar”, del Laboratorio Jóvenes, dirigido por Francisco Benvenuti, que hará dos funciones en el auditorio del Instituto Superior del Profesorado; por su parte, “La política del tiempo”, del Laboratorio Teatro I a cargo de Braian Kobla, se presentará en el Centro Cultural La Máscara; “Un poco más”, producción del Laboratorio de Circo dirigido por Ana Gurbanov, encenderá el Cine Teatro Belgrano y “Todos mueren al final”, del Laboratorio Teatro II a cargo de Rodrigo Cuesta, se presentará en el Teatro Lasserre. Cabe mencionar que los Laboratorios de Creación Escénica buscan incentivar la formación, producción y creación local, vinculando a los y las artistas de la ciudad con referentes de la escena nacional y que en su segunda edición han contado con la inscripción de más de 70 artistas locales.

Más artistas rafaelinos/as se suman a esta edición del Festival con la presentación de “De Sobremesa”, la última producción de Murga La Mistonga participante del Concurso de Obras Locales, que pondrá sobre el escenario del Cine Teatro Belgrano los debates de hoy, sentados a una mesa de un domingo familiar. Por su parte, “La nave”, de Ramiro Rodríguez y Matías Brasca, propone un nuevo formato teatral: la experiencia inmersiva 360°. Sin escenario ni butacas, esta ficción distópica se podrá ver a través de lentes de realidad virtual en el Museo Histórico Municipal.

Como en todas sus ediciones de invierno, el Festival contará con el esperado Desfile Apertura por el centro de la ciudad. En esta edición, éste estará a cargo de “Baila!”, espectáculo del Colectivo de Artistas Locales, quienes vuelven a deleitar con una producción exclusiva para esta ocasión. A partir de una idea de Ariel Falchini y Jorgelina Sabena, esta propuesta conjugará la mecánica, las artes plásticas, la acrobacia y la percusión en vivo para dar inicio a esta décimo séptima edición del Festival.

Otra propuesta local que se suma al FTR22 es la del Grupo Jaracanda, -integrado por artistas callejeros locales: Josefina Vega Fillion, Jeremías Díaz y Nicolás Opazo-, que con su color, destreza, alegría y la participación de artistas invitados/as, brindará una cálida previa a algunos de los espectáculos que se realizarán en las plazas.

Este domingo culmina la 16° edición del Festival de Teatro de Rafaela Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

Tras el mencionado desfile, la jornada del lunes continuará en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano con el acto oficial del FTR22 y, seguidamente, la función de “Banda de Tías”, procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un espectáculo cargado de música y humor, Niní, Teté y Ñandú, tres tías desfachatadas interpretadas por Lucía Braude, Jessica Dinzelbacher y Clara Maydana, narrarán la historia de tres forajidas entrañables.

Como en cada edición, la programación del FTR incluirá propuestas dirigidas a toda la familia que llegarán a distintas plazas y espacios al aire libre de la ciudad de manera gratuita. Así podrá verse “Subite ahí”, impactante puesta acrobática proveniente de Neuquén y Rosario, que se presentará en la Plaza del Nuevo Hospital y en la Plaza Colón. Por su parte, “Gùshi. Historias con diábolos”, desplegará, con su destreza y su ternura, un sinfín de historias que tendrán como escenario la Plaza del Caudillo Güemes y el Parque Balneario.

También visitarán los espacios verdes de la ciudad otras dos propuestas para toda la familia. “Chachisca”, un trío de payasos tan ridículos como adorables desplegará su alegría y diversión en el Parque Apadir y en el nuevo Espacio Cultural SEOM. A toda orquesta, el cierre de los espectáculos programados al aire libre estará a cargo de “Triple Orquestina Ilustrada” que compartirá su repertorio de canciones y disparates en la Plaza 25 de Mayo. Cabe recordar que todas las funciones en plazas son con entrada libre y gratuita y que en caso de mal clima se trasladarán a espacios cubiertos.

La programación para toda la familia también contempla funciones por la tarde en el Aula C del Complejo Cultural del Viejo Mercado, donde se ofrecerán propuestas en pequeño formato que exploran diferentes posibilidades del lenguaje escénico vinculadas a los títeres, la danza y el teatro de objetos. Allí podrán verse “Tic Tac, el héroe del tiempo”, la conmovedora historia de un relojito a cuerda que llegará a Rafaela después de visitar festivales de todo el mundo. “Lo que esconden los libros”, también brindará dos funciones en el Aula C, donde presentará la historia de Amattino y su escondite secreto: la lectura. Por su parte, “La Niña que fue Cyrano” llegará desde Córdoba con la atrapante historia de una nena y una mudanza. Finalmente, “Misterio (una obra de una obra)” contará las peripecias de un grupo de actores al intentar llevar adelante un espectáculo. Eran doce y quedaron tres, ¿Lo lograrán?. Cabe aclarar que los dos últimos espectáculos se recomiendan para niños y niñas a partir de los diez años.

En el marco del FTR22, el Cine Teatro Belgrano también se preparará para recibir a chicos y grandes en dos tardes que convocan piezas de gran formato. Allí podrá verse “Yatencontraré”, la bellísima historia de los Garciareté y las Pereyraté, atravesada por las leyendas del litoral. Con gigantografías de dibujos de arena realizados en vivo, esta historia deslumbrará a quienes se acerquen a conocerla. Por su parte, Las hermanas Misterio regresarán a Rafaela con una nueva aventura llena de color, música y, por su puesto, preguntas: “Perdiendo el tiempo”. ¿Podrán las hermanas recuperar el tiempo para volver a jugar con las preguntas?

La programación para adolescentes y adultos del FTR22 cuenta con una diversa grilla de espectáculos y actividades que se podrán disfrutar entre el 9 y el 17 de julio y que se desplegarán en distintas salas y espacios de la ciudad.

En la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni podrán verse dos propuestas que, desde diferentes puntos de vista, analizan la compleja trama de los vínculos parentales. Así, desde Tucumán llegará “Estamos grabando”, pieza de autoficción de Guadalupe Valenzuela en la que la historia de una ciudad, tres mujeres y la voz de un padre son los materiales que dan paso a preguntas por la identidad, la patria, el tiempo, sus repeticiones y sus diferencias. Por su parte, “Las cargas”, de Christian García, explora los vínculos familiares a partir del juego escénico: un sencillo dispositivo ficcional tuerce la trama para componer una serie de escenas domésticas que interpelan tanto como conmueven.

Desde sus inicios, el Festival de Teatro de Rafaela se ha destacado por visibilizar y poner en valor nuevas expresiones de las artes escénicas, como así también por ofrecer un espacio de reconocimiento a jóvenes creadores. Así, en La Máscara tendrá lugar “The big mountain”, del platense Braian Kobla, una propuesta transdiciplinar que estrena en el FTR22 –sumándose a los 4 estrenos de los Laboratorios de Creación Escénica y al de “La Nave”- y parece repetir sin decirlo, entre el ensamble y el desarme: “Nadie sabe lo que puede un cuerpo”. Mientras que el Museo Municipal Usina del Pueblo será el escenario de dos producciones que llegan a Rafaela de la mano del joven director e intérprete Ignacio Tamagno. Allí podrán verse sus últimas producciones: “La Sapo”, work in progress coproducido por el Festival Internacional de Buenos Aires y el Festival Santiago Off de Chile, y “Proyecto Migrante”, producción argentino-danesa que narra las desventuras de Ignacio en un viaje que no resulta tal cual fue planeado, sino todo lo contrario.

También en el circuito de las obras en espacios no convencionales se presentará, en el vestuario del Club Atlético con dirección del mendocino Agustín Daguerre y elenco de la misma localidad, “Un hueco”, una comedia dramática sobre los ritos de despedida y la desautomatización del comportamiento en los velorios. Esta obra, con otro elenco y la dirección de su autor Juan Pablo Gómez, se presentó hace 12 años en el mismo espacio, en el FTR10, obteniendo grandes críticas. Continuando con los espacios no convencionales, “Nada de carne sobre nosotras”, adaptación escénica de Analía Couceyro sobre relatos de Mariana Enríquez, propondrá un site specific en el Cementerio Municipal. Susana Pampín y Ariel Farace, entre otros, se darán cita para invocar con la lectura el hecho teatral, presente, latente, en el sitio de los deudos y los muertos.

Festival de Teatro de Rafaela Foto: https://www.facebook.com/festivaldeteatro.rafaela.gob/

Las salas volverán a recibir a los artistas en este festival de julio. Así, el escenario del Teatro Lasserre convocará a tres destacadas producciones que llegarán desde la Ciudad de Buenos Aires para presentarse en el festival: “Imprenteros”, la premiada obra documental de Lorena Vega sobre el amor, el trabajo y el oficio en tiempos de crisis despiadadas; “Late el corazón de un perro”, de Franco Verdoia, sobre el pasado de una mujer, su maternidad y su deseo en un pueblo de provincia; y “Rota”, unipersonal dirigido por Mariano Stolkiner e interpretado por Raquel Ameri quien da voz y cuerpo a quien intenta hacer su duelo entre los juicios de la sociedad que la rodea.

Las últimas funciones de cada jornada tendrán lugar en el Centro Cultural La Máscara, donde podrán verse cuatro potentes puestas en escena. “Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual”, de la dramaturga chilena emergente Carla Zúñiga, llegará desde El Bolsón con dirección de Luciano Delprato y Darío Levín. Una puesta osada y ruidosa, rabiosa, siempre cambiante, ensaya hipótesis a la pregunta por la violencia interseccional hacia las mujeres: ¿Puede una mujer afrodescendiente y lesbiana llegar a convertirse en un hombre blanco rubio heterosexual para alejarse de la violencia que fue ejercida sobre ella desde que nació?. Otra de las noches será turno de “Los miedos”, comedia fresca y delirante en donde nada estará dicho de antemano: la improvisación tomará la escena. No hay guión, ni participación del público, ni personajes asignados. Hay actores, actrices, músicos, cantantes, iluminador, un director en escena. Hay miedo. También en La Máscara se presentará “El hombre de acero”, de Juan Francisco Dasso, interpretada por un conmovedor Marcos Montes quien, en una charla de cocina, narra la angustia y el amor de un padre por no encontrar la mirada de su hijo con autismo.

Finalmente, la noche del domingo y después del acto de cierre de esta edición, Los Macocos bajarán el telón del FTR22 con su última producción: “Maten a Hamlet”, una comedia brillante que reescribe la obra de Shakespeare a través de cuatro bufones que llegan a Dinamarca y deciden vengar la muerte de Yorick.

Actividades especiales

Como cada año, en el marco del Festival de Teatro de Rafaela se realizarán actividades especiales y seminarios gratuitos de formación. En esta oportunidad se ofrecerán seminarios para actrices, actores y estudiantes de teatro, como así también para personas interesadas en la comunicación cultural. Todos los seminarios son con cupos limitados; las inscripciones podrán realizarse desde el 4 de julio al mail inscripcionesseminariosFTR@gmail.com. Sumadas a estas propuestas, se abrirá al público la lectura y el desmontaje de un work in progress y se presentará la editorial teatral y digital UAIFAI. Además, durante las mañanas, se llevarán adelante las Rondas de Devoluciones.

La primera de estas propuestas es el Seminario “El arte del agite”, a cargo de Florencia D’Antonio y Victoria Casaurang. Esta propuesta tendrá lugar el lunes 11 y martes 12 de julio, de 13:30 a 15:30 en el Espacio Cultural SEOM. Destinado a personas jóvenes y adultas con interés en la difusión cultural, “El arte del agite” busca recuperar la experiencia de espectadores/as como punto de partida para generar contenido original. El objetivo del seminario es alentar la recomendación cultural, por lo que se conversará sobre qué es un/a espectador/a, cómo ser activo/a y trabajar el punto de vista durante y luego de la experiencia estética, cómo expresar la mirada ordenando los pensamientos y las percepciones, seleccionando lo relevante y comunicable, pensando en quien reciba ese el contenido. Cabe mencionar que Florencia D’Antonio es licenciada y profesora en letras. Trabaja dando clases en el nivel secundario. Ha sido coordinadora de talleres en centros de rehabilitación, clínicas psiquiátricas y en la cárcel. Posee, además, experiencia en edición y corrección ya que trabaja actualmente para la editorial Prometeo. Es redactora en la revista especializada en artes escénicas Farsa Mag. Por su parte, Victoria Casaurang es Licenciada en Periodismo, Locutora Integral y maestranda en Crítica y Difusión de las Artes (UNA). Trabaja en el Canal de la Ciudad (Buenos Aires), en Radio Nacional, es corresponsal de cine para DirecTV Latinoamérica y redactora en la revista especializada en artes escénicas Farsa Mag, además de desarrollar de manera autogestiva distintos proyectos.

Destinado a actores, actrices y bailarines/as, la reconocida directora Lorena Vega dictará el seminario “Partituras”, el martes 12 y miércoles 13 de julio, de 13:30 a 16:00 en el Estudio de Danzas Viviana Musso. Durante estas dos jornadas, se buscará generar en un lapso breve un material de autoría personal a través de la composición de circuitos/coreografías en el espacio estimuladas por ritmos, textos no teatrales y diversos estímulos. La técnica será la improvisación. Dicho material será la plataforma para identificar un universo poético que permita construir situaciones o personajes. Lorena Vega (1975) es actriz, directora, dramaturga y profesora. Reconocida por su pieza teatral “Imprenteros y hnos”, que se presentará en el Teatro Lasserre en esta edición del FTR. Está a cargo del Laboratorio Anfibio Performático en la Maestría en Periodismo Narrativo en la Escuela de Humanidades UNSAM. Desde 1999 hasta la actualidad dicta clases en grupos de actuación con el enfoque de laboratorio. Se caracteriza por abordar la escena fomentando el cruce de distintas disciplinas. Tanto como actriz y directora recorre un amplio registro de géneros y estilos. Desde sus inicios sus creaciones siempre han dialogado con la performance. Y se encuentra junto a sus hermanos Sergio Vega y Federico Vega y la editorial Documenta / Escénicas en la producción de “Imprenteros, el libro”.

Entre las instancias de formación gratuita que el FTR ofrecerá a los y las artistas de la escena local se encuentra el seminario “Gimnasio actoral”, dictado por Ale Gigena, que se realizará el jueves 14 de julio, de 13:30 a 16:00 en el Estudio de Danzas Viviana Musso. Este seminario propone, a través de consignas de improvisación, buscar entrenar la relación del actor con su propio cuerpo, su imaginario, su propia sensibilidad, con el fin de desplegar el potencial creativo que existe en cada uno. Se parte de la idea de usar lo que acontece como tesoro creativo, liberando el control sobre lo que ocurre en las improvisaciones, buscando generar un contacto con lo que es vital y poderoso. Ale Gigena es maestro de actores y actrices. Desde hace más de diez años coordina su propia escuela de formación: Gimnasio Actoral. Trabajó en la escuela de Formación Actoral de Nora Moseinco durante 7 años. Se formó en actuación en la Escuela de Teatro y Títeres Ambrosio Morante (Rosario) y con distintos referentes en disciplinas específicas: Actuación de Poesía y Tragedia, con Daniel Casablanca; Dramaturgia del actor, con Andrea Garrote; Entrenamiento actoral, con Nora Moseinco; Guión de miniserie, encuentros personalizados, con Mónica Salerno; Teatro Antropológico y Máquinas Teatrales con Hugo Cardozo; Interpretación teatral con Jorge Eines y Actuación frente a cámara con Norma Angeleri. Se presenta por primera vez en el FTR con “Los miedos”.

El miércoles 13 por la tarde, con entrada libre y gratuita, se llevará adelante la lectura y desmontaje de “La sapo”, work in progress que el autor, director y actor cordobés Ignacio Tamagno y la actriz Eva Bianco presentarán en el marco de la programación del FTR22. En un encuentro distendido se compartirá la lectura de este material escénico y se conversará sobre el proceso creativo y de producción (aún en ciernes) de esta pieza. Ignacio Tamagno es actor, director y escritor de teatro. Resultó dos veces ganador de la Bienal Arte Joven Buenos Aires en sus ediciones 2017 y 2019. Sus textos han sido galardonados por la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y el Fondo Nacional de las Artes. Fue artista becario del INT y el FNA en repetidas oportunidades. Diplomado en Escritura Creativa por la UNTREF, acaba de cursar el Máster en Artes del Espectáculo Vivo de la Universidad de Sevilla (Beca AUIP). Junto a Silvina Gribaudo coordina la editorial Pasto Ediciones. Por más de diez años formó parte del grupo y la sala El Cuenco Teatro. Junto a los artistas Maxi Bini y Petra Banke integra el colectivo zizı, desde el que desarrollan diferentes proyectos artísticos en articulación con festivales europeos y latinoamericanos Esta actividad está destinada a actores, actrices, intérpretes, estudiantes de teatro y público en general.

En la Biblioteca Municipal Lermo Balbi, el viernes 15 a las 10:00, se presentará la Editorial teatral, independiente y digital UAIFAI. Marcelo Allasino y Agostina Prato, sus editores, conversarán sobre este proyecto digital que utiliza internet, nuevos soportes y medios actuales para publicar, difundir y comercializar publicaciones de textos teatrales. Cabe mencionar que esta editorial surge de la experiencia Teatro UAIFAI, plataforma creada en el inicio del confinamiento por la pandemia para compartir obras escénicas en vivo online. Allí, a lo largo de 2020 y 2021 fueron estrenadas 37 piezas escénicas de distintos países de Iberoamérica, que habían sido adaptadas al formato mediado por las pantallas o que fueron especialmente creadas para ese lenguaje. Se concretaron más de 180 funciones. Marcelo Allasino es artista escénico y gestor cultural de la ciudad de Rafaela (Santa Fe, Argentina). Se define como cuir, provinciano, mestizo y periférico. Desde 1986 desarrolla una intensa actividad relacionada con las artes escénicas. En Rafaela impulsó diversos proyectos editoriales, como La Máscara entintA (suplemento cultural de Diario Castellanos), la Revista Masticá del Centro Cultural La Máscara, y el libro “25 años de Teatro Rafaelino”, entre otras iniciativas. Fue el director de la Editorial INTeatro y de la Revista Picadero, del Instituto Nacional del Teatro. Impulsó la traducción de diversas piezas teatrales a otros idiomas, y fue curador de proyectos compartidos con editoriales como Oberon Books de UK y Luca Sossella Editore de Italia. Por su parte, Agostina Prato es artista escénica y explora las posibilidades entre cuerpo-movimiento-palabra-pantallas. Se formó en Rosario con diferentes docentes de teatro y cursó la Tecnicatura en Teatro con Itinerario en Dirección. Trabajó como actriz, performer y vestuarista en diferentes grupos independientes e esa ciudad y de Buenos Aires. Escribió y dirigió “Ofelia”, “Hamlet”, “Heterror” y “Aspiro a Hitchcock”, que tuvo su versión final y en streaming en TEATRO UAIFAI. Cursa la Licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Esta actividad es libre y gratuita, abierta a todo público.

Finalmente, el Festival también contará con sus Rondas de devoluciones, coordinadas por Luisina Valenti y con la participación de prensa especializada de distintos medios del país. Del martes 12 al domingo 17 de julio, de 11:00 a 13:00, se producirá este encuentro entre artistas, críticos, periodistas y público en un ámbito distendido, donde se intercambiarán ideas sobre las obras vistas en la jornada anterior, enriqueciendo y completando la mirada a través de la reflexión. Las rondas son con entrada libre y gratuita y se desarrollarán en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado.

Venta de Entradas

Las entradas generales tendrán un valor de $500 y las entradas para espectáculos para toda la familia y para La Nave: $300. Se venderán hasta dos entradas por función por persona para las obras destinadas a público adulto, y hasta cuatro entradas por función por persona para las obras para toda la familia.

Las entradas podrán adquirirse desde el sábado 2 de julio tanto en venta online como de forma presencial en la boletería. La boletería presencial funcionará en los siguientes horarios: sábado 02/07 de 10:00 a 18:00. Domingo 03/07 de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Del jueves 07/07 al domingo 17/07 de 14:00 a 17:00. Mientras que la venta online se habilitará a las 8:00 en la web www.rafaelaela.gob.ar/festivaldeteatro Las entradas adquiridas por dicha vía, deberán canjearse por entradas en papel para ingresar a las obras. Dicho canje se podrá realizar del 03/07 al 17/07 de 08:00 a 20:00 en la terminal de autoservicio que se encontrará ubicada en el hall de Pasaje Carcabuey del Complejo Cultural del Viejo Mercado. Para ello se deberá asistir con el QR perteneciente a cada entrada (impreso o en la pantalla del celular) el cual se deberá escanear para que el sistema imprima la entrada en papel.

Festival de Teatro de Rafaela Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

Cabe aclarar que las entradas gratuitas para las obras de sala también deberán ser retiradas en boletería física o reservadas en la página de venta online y canjeadas en la terminal de autoservicio. Los espectáculos al aire libre no requieren retiro previo de entradas.

Cabe recordar, que el Festival de Teatro de Rafaela se realiza desde el año 2005 con la organización de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela y la cogestión del Instituto Nacional del Teatro y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Además, desde sus inicios cuenta con el gran acompañamiento del público local, la prensa especializada del país y la generosa difusión de la prensa local. A lo largo de los años, fueron también sumándose diversas instituciones públicas e intermedias a través de apoyos y/o aportes, como así también sponsors y subsedes de localidades vecinas. Este entramado de suma de voluntades, trabajo y colaboración, llevan a que la décimo séptima edición del FTR cuente con las numerosas particularidades ya mencionadas, y continúe proyectándose como uno de los eventos de las artes escénicas más destacados del país.