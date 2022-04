En la mañana de este miércoles, dos de las personas que fueron víctimas, el lunes pasado, cuando Sergio F. salió con su carabina semiautomática a la vereda de su casa y comenzó a disparar, se presentaron como querellantes ante la Justicia.

Así lo confirmó el Dr. José María Silvela, quien asumió la representación legal junto con su colega Carlos Farías Demaldé, en declaraciones a FM Galena. “Representamos a dos de las personas heridas, que consideraron pertinentes constituirse como querellantes”, dijo. Se trata del hombre y su esposa. Los que, popularmente, se conocieron como “los gitanos”.

“Hemos realizado la presentación formal, primero de ellos como querellantes y luego nosotros, como representantes de la querella”, dijo y agregó que “este hecho fue aberrante y podría haber sido una catástrofe”.

“No se puede minimizar la situación: ni por la distancia (solo metros) en que se dieron los hechos, ni porque fue algo aislado”, indicó e hizo referencia a que el antecedente penal que tiene Sergio F. (que sigue detenido en la Alcaidía) sería por un hecho de similares características al del pasado lunes. “Estamos ante una persona que reincidió. Tiene una causa anterior por algo similar”, sentenció.

“Esto no fue una revancha o una represalia sobre supuestos hechos que desmiento. Se había dicho que las víctimas habían estafado al hoy imputado”. Es que luego de lo ocurrido, la principal pregunta fue “¿por qué ocurrió?”. Y, entre las respuestas aparecían dos: una posible usurpación de una vivienda o una venta de un auto que no terminó bien. “En ninguno de los casos es así. El tema de la vivienda, vale la aclaración, están los títulos pertinentes. Es todo legal. Respecto de la venta de un vehículo, tampoco es cierto”, sentenció. También negó que en la previa hubiera una mala relación: “no tenían otra más que la de vecinos”, indicó.

Todavía no fueron notificados respecto de cuándo podría ser la audiencia imputativa, pero suponen que será este jueves. “Ahí tendremos acceso al legajo penal y sobre las evidencias que hay. Y trabajaremos sobre la audiencia cautelar”, afirmó.

¿Cuarta víctima?

Silvela indicó que, desde su punto de vista, el hecho debería calificarse como “homicidio en grado de tentativa. Y agregó que “tenemos entendido que no sólo resultaron heridas estas tres personas. Ayer nos dijeron que, aparentemente habría otra persona que fue herida. No sabemos su nombre. Pero que habría tenido daños en su vehículo. No descartamos que haya otras víctimas sobre esta situación puntual”.