Tensa reunión entre Ejecutivo, el Concejo y la concesionaria de la Terminal de Ómnibus de Rafaela

En la mañana de este martes, Carlos Casinerio (concesionario de la Nueva Terminal de Ómnibus de Rafaela) y Hernán Gunzinger (gerente) mantuvieron un encuentro con los concejales sobre el estado de situación del acuerdo entre la Municipalidad de Rafaela y ellos para la explotación comercial de la NTO hasta 2029. Al encuentro, se sumaron también Marcelo Lombardo, Jefe de Gabinete; Jorge Muriel, secretario de Gobierno y Participación y Diego Martino, secretario de Desarrollo Urbano. Y hubo momentos de tensión.

Es que hay una obra que viene demorada: la modernización del edificio, con dinero de Nación. Primero iban a ser 104 millones de pesos, para adecuarlo como edificio de la “pospandemia”. Pero ese acuerdo, que implicaba que la Municipalidad pusiera la diferencia entre el aporte nacional y el gasto final, finalmente cayó cuando la inflación en el país pasara a ser del 100%. Llegó un nuevo acuerdo, casi por el mismo monto (111 millones) y sin ajuste por inflación. Y requería del acuerdo del Concejo Municipal. Pero los ediles decidieron ponerle un freno al OK y pedirle al privado mayores exigencias. Es que entienden que, pese a tener la concesión, todos los aportes lo hace el Estado.

Tanto Casinerio como Gunzinger explicaron que, después de 2018, momento en que se hizo el último acuerdo por escrito con el Ejecutivo, hubo algunos permisos que fueron de palabra, y no quedaron escritos en ningún lado, como compensación de la falta de inversión. Entonces, entienden que con eso ya estarían cediendo lo suficiente. Pero esto, por lo pronto, requeriría de un formalismo que hasta ahora no existe.

El privado afirma que paga por el uso de la electricidad de algunas de estas dependencias, o que ha cedido espacios para el guardado de minibuses y su lavado. Además, denunciaron vicios en la construcción original. Esto es, cosas que se hicieron mal y que duraron menos tiempo del esperado.

Mársico: el DEM “es un mar de improvisaciones”

Se llevó a cabo la reunión con el concesionario y el Concejo Municipal, donde asistieron también miembros del Departamento Ejecutivo.

“Lamentablemente tengo una opinión formada diferente al panorama que nos brindo el concesionario, en el encuentro que mantuvimos, con respecto al estado y servicios que brinda actualmente la Terminal, pero nadie puede negar que el servicio que están prestando está lejos de ser lo óptimo para los vecinos de Rafaela y para quienes de otras ciudades arriban a Rafaela”, adujo Lisandro Mársico

“Resulta que existen acuerdos de palabra con el Municipio, o instrumentos que hay que actualizar y en eso, ahora se ampara el concesionario, para no realizar ningún aporte, una muestra de negligencia e improvisación del Ejecutivo Municipal, por lo que, requerimos que se lleve a cabo un nuevo convenio y que se expliciten las obligaciones de cada uno y analizaremos una serie de servicios que tendrán que brindar”, esgrimió el concejal pedepista.

“Hoy estamos pagando las consecuencias de un Intendente que miró hacia otro lado mientras el concesionario incumplía sistemáticamente con sus obligaciones y tiene que venir el Estado Nacional con el dinero de todos a pagar por la negligencia política y privada, nada diferente a como funciona el País hoy y la relación del gobierno nacional con los empresarios”, manifestó Mársico.

“Entiendo que con esos fondos que provienen del Ministerio de Transporte de la Nación debemos poner manos a la obra y utilizarlos para remodelar en lo que se pueda la Terminal y controlar detalladamente que el concesionario cumpla con sus obligaciones, bajo pena de rescindirles el contrato; situación que el Intendente como no tiene otro plan, para llevar a cabo que no sea acordar con este empresario, no le queda otra alternativa que sostenerlo, porque su gobierno es un mar de improvisaciones; creo que es el momento de un verdadero cambio” puntualizó el edil demoprogresista.