Tacural: Perotti y Calvo recorrieron la obra de cloacas

Durante la visita del gobernador Perotti y el senador Alcides Calvo a la localidad de Tacural, acompañados por el presidente comunal, Adrían Sola, realizaron un recorrido por las obras de desagües cloacales que se están ejecutando con fondos provinciales, que va a permitir la coneccion a más de 350 hogares algo inexistente en la localidad hasta el momento.

Esta obra de infraestructura viene a solucionar los problemas presentados por el sistema de cámara séptica y pozo ciego, sistema que se utiliza actualmente, para lo que se destinaron fondos por $300.000.000 destinados a la ejecución de la Red Cloacal, la Estación Elevadora, Cañería de Impulsión correspondiente y la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales compacta de Barros Activados.

Una decisión de todo el gobierno provincial, que con una mirada totalmente federal posibilitó la llegada de este tipo de obras a localidades como Tacural, Ramona, Vila o Ataliva, mostrando que al ser exitoso el proyecto se puede ampliar a otras localidades.

En estos momentos se están desarrollando obras que benefician a todas las localidades del Departamento Castellanos, obras que no pasan desapercibidas y que vienen a brindarle a los vecinos soluciones a problemáticas históricas, que Tacural, o localidades como Ramona y Vila tengan una red de desagües cloacales demuestra el compromiso para con las localidades más pequeñas del Departamento Castellanos de este gobierno provincial, va a dejar una huella imborrable, hacía muchos años que no se lograba este nivel de obras, con una mirada totalmente federal se atendió cada necesidad en particular y no solo a las grandes ciudades, considerando que la igualdad de oportunidades es muy importante para que cada vecino pueda tener agua potable, conectividad y en este caso en particular sistemas cloacales”.