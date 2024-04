Soltermam: “el Estado debe garantizar el acceso a la Universidad”

En la sesión de este jueves 11, la concejala Valeria Soltermam presentó un proyecto de resolución que fue acompañado por unanimidad por sus pares, tanto de su bloque de pertenencia como del bloque oficialista. El proyecto contó, además, con el visto bueno de las dos universidades nacionales que existen en la ciudad, UTN y UNRaf.

El mencionado proyecto, solicita al Poder Ejecutivo Nacional “que disponga una inmediata actualización a partir de un ajuste por inflación de todas las partidas presupuestarias previstas en la prórroga del presupuesto 2023 destinadas a las Universidades Nacionales y que se vinculan con el salario de su personal docente y no docente como así también con las asignaciones necesarias para asegurar las actividades de ciencia, tecnología, extensión universitaria y aquellas relacionadas a la atención de salud”.

Soltermam inició su fundamentación actualizando algunos datos, como que Rafaela cuenta con dos universidades nacionales, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), y que entre ambas suman 5200 estudiantes.

“Hoy están en peligro. ¿Por qué? Porque sufren un brutal desfinanciamiento por parte del gobierno nacional, que les asignó, para 2024, el mismo presupuesto general que en 2023.

¿Se imaginan administrar una Universidad con menos de la mitad del presupuesto necesario, sin actualizaciones de sueldos para los docentes y no docentes, y con boletas de luz que triplicaron su valor? Inimaginable”, argumentó.

“Que nuestros jóvenes, de Rafaela y zona, tengan dónde formarse y de la mejor manera, no puede ni debe ser un privilegio. Para eso, desde hace muchísimos años, está la Universidad pública, laica, gratuita y de calidad. No se dejen confundir: estudiar, salir adelante, forjarse un futuro, no puede ni tiene que ser para unos pocos, es un derecho de todos y todas. Y el Estado, debe garantizarlo”, cerró.