Sigue el “Verano Acá” con el “Rock sin Río” en el Balneario

Es-Coupe: es una banda de Rock and Roll pesado formada a principios del 2022 por ex integrantes de grandes bandas de rock de la ciudad de Rafaela. Chamo (guitarra) ex Murder y 600s roll; Lucho Gómez (batería) ex 600s roll y Atahualpa; Leo Garetto (guitarra) directo desde La Rola y Desangelados; a los cuales luego se uniría Bimbo Ambrosino (voz) de Los Diamantes; y Carlos Crudo (bajo) ex Ira. La banda es fuertemente influenciada por grupos como Riff, AC/DC, Ratones Paranoicos y ZZ Top entre miles más. Dadas sus influencias, la banda le pone el sello de “Rock en serio” a lo que hacen en vivo.