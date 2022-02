Desde hace un par de semanas, Rafaela ha comenzado una desescalada en la cantidad de casos diarios de coronavirus. Esto se dio luego de que se tomara la decisión a nivel provincial (al igual que en otros distritos) de hisopar solamente a un grupo pequeño de personas: mayores de 60 años, con comorbilidades o embarazadas. El resto, si tiene síntomas, se los considera como positivo.

Ante la consulta de si este cambio hace que el número de casos diarios del reporte epidemiológico sea poco representativo, el subsecretario de la Municipalidad de Rafaela y exdirector del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Dr. Diego Lanzotti, dijo a FM Galena: “a lo que estábamos acostumbrados con las otras olas, no es representativo. Siempre hay más casos de los que se declaran. Pero en las otras olas, estábamos acostumbrados a tener 180 casos como máximo. Y esta vez tuvimos picos mucho mayores. Si duplicáramos o triplicáramos la cantidad de casos, ahí estaríamos hablando seriamente del número total de positivos que hay”.

“La ministra (Martorano) ya dijo que se está en un momento de descenso. La gente se tiene que hisopar y hay que mantener un ritmo de testeo que no sea 100. Hay que seguir hisopando. Si hoy va alguien al centro de testeo y no cumple con los requisitos, es testeado igual. Uno quiere tener la foto diaria o semanal de lo que pasa. Con 50 hisopados no tiene idea de lo que está pasando. Con otras cepas, siempre decíamos que no había que bajar de 100 hisopados diarios. Con esta, yo no haría menos de 250 para saber qué está pasando″, remarcó.

“Hay dos parámetros a tener en cuenta: el porcentaje de positividad de los hisopados que se realizan y el número de hisopados totales. Estos cayeron muchos y uno se da cuenta que no puede hacer un real pronóstico epidemiológico. Hoy se hacen 100 hisopados por día, con un 70% de positividad”, describió hace algunos días. Recordemos que, a comienzos de año, se hacían cerca de 1000 hisopados por día, también con un 70% de positividad.

“Si decimos que hay dos o tres personas positivas por cada uno que encontramos, seguimos en un número alto”, describió Lanzotti. De ser así, Rafaela, que ahora se encuentra en torno a los 60 casos diarios, pasaría a tener entre 120 y 180 positivos diarios, como máximo.

“¿Cuál es el número que no falla? El de los internados”, dijo. Durante la semana pasada, el número general de internados, entre Sala General y Terapia Intensiva osciló en torno a los 30. “Un tercio que son pacientes que son Positivos e ingresados por otros motivos: embarazo, traumatizado, etc, que además da positivo. Otro tercio que tiene una enfermedad de característica leve, pero que los lleva a la internación. Y otro tercio que sí tiene una enfermedad severa. Pero no son representativos de la sociedad rafaelina, porque tenemos que pensar que la mitad (aproximadamente) son de la región, en terapia intensiva. En síntesis, podemos hablar de que tendríamos 5 personas con COVID severo en Rafaela. Y es muy distinto de lo que teníamos en otro momento en Rafaela”, analizó. También indicó que el 10% de los que se internan son no vacunados. En la actualidad, se están vacunando con refuerzos a personas de 30 años.

¿Qué pasa con la mortalidad? “Descendió. Es mucho menos. Y es lo que va a tardar mucho en disminuir, porque son los que más tiempo están internados. Las muertes son tardías”, detalló. “Creo que habrá algunas internaciones. Pocas. Pero cuando empieza a bajar la curva de contagios, la siguiente que baja es la de internaciones”, marcó.

“Hace dos semanas teníamos 5000 casos declarados en la ciudad. Si no hubiera habido vacunación masiva (como fue con Manaos), hubiéramos tenido unos 1.000 internados. Y es incompatible con cualquier sistema de salud. Pero la vacunación y varios cambios de hábitos, hizo que no estemos en esa situación sanitaria”, agregó.

“Hay que destacar la actividad del Hospital. Hoy sostiene la vacunación, el laboratorio de biología molecular, la internación COVID y no COVID. Cosa que, en otras olas, no se pudo”, añadió.

Cuarta dosis y pronóstico para el invierno

“La cuarta dosis ya está calculada. En el personal de salud comenzará antes del invierno. Y después se seguirá con el resto de la población”, adelantó Lanzotti, quien especuló que “pasaremos un mejor invierno” que en 2021, cuando se dio la segunda ola en el país. “En la primera no había vacunas. En la segunda, había pocos vacunados. Y ahora, todo el que quiso se vacunó casi con tres dosis. Creo que deberíamos tener un panorama distinto, al menos en Rafaela”, comentó.