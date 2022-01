Mientras desarrollaba un control vial preventivo en Santa Fe al 1300, personal de Protección Vial y Comunitaria retuvo una motocicleta marca Corven ya que su conductor, Jonas A., con domicilio en Rafaela, es menor de edad. Además, de circular sin carnet de conducir, el masculino lo estaba haciendo sin casco, seguro y con deficiencias estructurales en su vehículo. En ese aspecto, tenía deficiencias en el sistema de frenos y no poseía espejos retrovisores.

También se procedió a la retención de una motocicleta marca Honda, conducida por Lionella C., con domicilio en Rafaela, por no utilizar casco y no tener seguro.

Por otro lado, en otro control preventivo realizado en Salta al 100, los agentes de la dependencia municipal procedieron a retener una moto marca Keller, que se encontraba al mando de Lucas S., con domicilio en Rafaela, ya que su conductor circulaba por la vía pública sin seguro, espejos retrovisores y con salida de escape antirreglamentaria.

En todos los casos se labraron las actas de infracción correspondientes y las motocicletas fueron trasladadas a los depósitos municipales.