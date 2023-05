Rápido despacho de patrulleros y falsas alarmas, puntos clave de la reunión con la Cámara de Seguridad Electrónica

Este martes, en la Jefatura de Policía, se llevó a cabo un encuentro entre integrantes de la Unidad Regional V de Policía, representados por el Jefe de la Unidad, subdirector, Víctor Rivero; el subjefe, Mario Leguizamón; el jefe de Operaciones, Ricardo Viasoni y el subjefe de Operaciones, Darío Picco. También participaron el Secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el Director de la GUR, Gabriel Fernández; el Subsecretario de Políticas de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad, Facundo Bustos; y miembros de la Cámara de Seguridad Electrónica del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

Es importante aclarar que la mencionada Cámara agrupa a empresas dedicadas a la instalación, desarrollo y monitoreo de dispositivos de vigilancia y seguridad electrónica en la ciudad.

En el encuentro dialogaron sobre los avances y las acciones que se vienen trabajando en conjunto para lograr más eficiencia en la prevención de delitos.

Se abordó la necesidad de mejorar la respuesta en el despacho de móviles policiales, prestando atención a las falsas alarmas generadas por los clientes. Se discutió, además, la importancia de unificar criterios y establecer un protocolo para abordar estos problemas, y se hizo hincapié en la responsabilidad del cliente en el mantenimiento y actualización de su sistema de seguridad.

Al respecto, Facundo Bustos destacó que “es muy necesaria la coordinación que se hace entre el municipio, la provincia y la Policía de la Provincia, para establecer un diagnóstico y optimizar los recursos policiales”.

“Coordinamos seguir juntándonos, seguir haciendo diferentes acciones para que el servicio del 911 se optimice, y también para que se fortalezca el servicio que ofrecen los propios privados, en beneficio de la seguridad pública de todos”; agregó.

En tanto, Seguridad, Maximiliano Postovit indicó que “desde el Estado local se vienen articulando trabajos con la Cámara Rafaelina de Empresas de Seguridad Electrónica”, destacando el convenio firmado hace un mes atrás, donde el municipio tiene la intención de incorporar las cámaras privadas al Centro de Monitoreo.

“Las empresas que monitorean alarmas, muchas veces utilizan el recurso del llamando a la Policía, entendiendo que es así como debe ser. Pero también tenemos que saber que necesitamos algún tipo de protocolo porque hay una actividad privada que se nutre de la seguridad pública”; explicó Postovit.

También agregó que “tenemos que buscar un equilibrio y establecer los lineamientos para hacerlo más efectivos, y no dejar de lado la prevención”.

Armando Marinozzi, integrante de la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica, se manifestó satisfecho por los alcances de una reunión donde se plantearon las necesidades de cada área para mejorar la eficiencia.

También se pusieron sobre la mesa los problemas comunes, como el caso de los despachos de móviles policiales ante disparos de alamas privadas. Al respecto, Marinozzi, como representante de la parte privada, remarcó que “es algo que estamos muy interesados nosotros también en mejorarlo porque nos afecta. Nosotros queremos que el móvil policial esté disponible, que se lo despache para casos reales, siendo que muchas veces no tenemos cámaras para verificar. El gran problema de las alarmas, por ahí, son las falsas alarmas. Entonces se trata de despachar en casos de alarmas verificadas”.

En cuanto a abordajes a futuro, señaló: “Creo que si se avanzan los trabajos que hay que hacer, van a tener resultados importantes. Uno de los objetivos sería primero tener la responsabilidad, o que el cliente entienda la responsabilidad que tiene cada vez que pide un móvil, o cada vez que hay un disparo de alarma y no atiende el teléfono, o el mantenimiento que tiene que hacer de la alarma, la inversión que tiene que hacer en la alarma, tanto en sensores como en equipos de comunicación para evitar estos falsos disparos. Por ejemplo, un sistema de cámaras que nos permitiría hacer una verificación a distancia y no tener que ir un móvil con lo ineficiente que es per se”.