El gobernador Omar Perotti, junto a la ministra de Educación, Adriana Cantero, firmó el Acta Compromiso de los nuevos desafíos de “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo”. Se trata de un acuerdo entre Provincia, municipios y comunas.

En el acto, realizado en el Museo de la Constitución Nacional de Santa Fe, estuvo presente el intendente Luis Castellano, quien explicó que “lo importante es estar trabajando juntos, por una decisión del Gobernador, con todos los intendentes y presidentes comunales buscando a cada chicos y chicas para que no deje de ir a la escuela, y que estén en ella y aprendiendo.

“Ahora tenemos el desafío de la presencialidad plena y desde el municipio hemos trabajado para poder ir en la búsqueda de los chicos y las chicas con la dificultad que generaba la conectividad, con la que en algunos casos no contaban”, manifestó el mandatario rafaelino.

La presencialidad

Posteriormente, afirmó: “Nosotros podemos trabajar y lo estamos haciendo desde diversos programas, como el Seguila!, Seguila Igual e Inclusión Educativa, entre otros. Lo estamos haciendo en todos los niveles y de forma coordinada”.

“Este año, tenemos un promedio de 400 chicos y chicas que terminan la escuela primaria y que si nosotros como municipio no los vamos a buscar, o no hablamos con ellos y si no los inscribimos en la escuela secundaria, difícilmente pueden acceder a ese primer año”, agrego Luis Castellano.

Luis Castellano firmó el convenio del programa provincial “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo” Foto: Prensa Municipalidad de RAfaela

Asimismo, remarcó que “esto implica no solo irlos a lo buscar, sino acompañarlos con tutorías, aprendizajes para que puedan rendir y cursar, para que definitivamente puedan encarrilarse en la escuela secundaria”.

Secundario completo

“Esto se ata no solo con la vida universitaria sino con la vida laboral. Hoy cualquier empresa que está necesitando contratar a una persona lo primero que le pide es el secundario completo. Entonces, en un proceso de desarrollo y crecimiento del país y de nuestra ciudad, esa demanda está”, detalló el Intendente.

También, añadió que “por lo tanto nosotros tenemos que ir acompañando todas las trayectorias educativas para que por lo menos la secundaria esté terminada y pueden acceder a un puesto de trabajo”.

Finalmente, Castellano contó que con el secundario completo “se le abre el mundo de las carreras universitarias y terciarias, que en Rafaela son más de 85 con las que contamos. Esto es una alternativa de levantar el techo y la perspectiva de futuro para muchos jóvenes”.

El compromiso

En tanto, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, quien acompaño al Intendente en la firma del Acta Compromiso, sostuvo que “comprometimos nuestros equipos, nuestros recursos, los programas de inclusión educativa, de inclusión de niños y adultos, salimos a buscar casa por casa a los chicos que no estaban inscriptos para el año siguiente”.

“Esto comenzó en 2020. Después vino la pandemia, pero no bajamos los brazos”, explicó la funcionaria, quien agregó que “un porcentaje muy alto de vacunación va a garantizar la presencialidad”.

“Nosotros desde el municipio complementamos la tarea que se hace desde el gobierno provincial, en la Regional III de Educación. Estamos con los acompañamientos académicos de chicos a escuelas primarias, secundarias”, detalló Andereggen.

Trabajo permanente

Asimismo, dijo que “estuvimos trabajando en casi todas las escuelas primarias de la ciudad, personal de nuestros equipos estuvieron asesorando a las familias para las inscripciones online, para que nadie quede por fuera de la escuela secundaria”.

Por otra parte, comentó que “estamos en cinco centros de la ciudad, para que los chicos puedan rendir las materias pendientes y ya con el inicio de clases se suman los nuevos estudiantes que se suman a acompañarlos en el transitar de su secundaria.

Además, “estamos acompañando a los que cursaron todo pero con materias pendientes y ahí está el Seguila!. Son más de 100 materias las que se van a rendir en estos días, así que vamos a tener egresados nuevos en la ciudad. Estamos y sabiendo que vamos en dirección de este compromiso que hoy renovamos”, finalizó la secretaria.

“Un tema central”

“Es un tema central y clave, que tiene que estar por encima de todas las cosas y que nos necesita unidos, más allá de las diferencias. Qué mayor orgullo para una provincia que en cada uno de sus pueblos y ciudades la escolarización es plena”, remarcó Perotti.

Posteriormente, el mandatario santafesino destacó que “hemos universalizado la sala de 4 años, obligatoria, y sin dudas nos desnudó falencias, pero la decisión fue empezar, porque hubo que construir y hay que seguir construyendo”.

Luego, agregó que “tenemos que tratar de que no nos quede ninguno fuera en ese nivel, en el paso de séptimo grado a primer año, y de ser la provincia que tenga la mayor cantidad de chicos y chicas que termine la secundaria, con el mayor nivel de formación para su incorporación laboral o para seguir una carrera terciaria o universitaria”.

“Un desafío posible”

El gobernador remarcó que “es un desafío posible el que nos estamos planteando y es el que nos está permitiendo ser a todos, parte de una provincia que sale a generar igualdad y no a declamarla, a practicarla porque allí es donde generamos las posibilidades a todos” añadió.

Omar Perotti se refirió a las autoridades locales: “Este es el desafío en donde los volvemos a necesitar y los volvemos a convocar y hoy cada uno de ustedes asume un compromiso. El engranaje local es clave porque vamos a las causas y es allí donde se produce la identificación directa de por qué alguien no comienza la escuela”.

“No nos puede quedar un solo chico o chica fuera. No nos puede dar lo mismo que un alumno esté o no esté, porque si nos da lo mismo estamos equivocándonos y estamos generando una nueva desigualdad”, finalizó el Gobernador.