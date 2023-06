Prisión preventiva sin plazos para el acusado del crimen de Cristian Benítez

Brian I. deberá permanecer detenido hasta el juicio por el asesinato de Cristian Benítez, ocurrido en la madrugada del pasado domingo 4, en las inmediaciones de Alvear y Sarmiento.

Así lo decidió el Juez de la Investigación Penal Preparatoria Javier Bottero, quien también determinó que Brian R. también quedará detenido sin plazo por “encubrimiento agravado”. Es que el hermano de Brian I, Hugo, admitió que luego de haber dejado en el barrio Villa Podio al asesino, Brian R tiró el arma asesina -con 30 cms. de hoja y un mango negro- en una boca de tormenta de Aguado y Mosconi. La misma fue recuperada por la AIC. Ahora, enfrenta una potencial pena de entre 1 a 6 años de prisión, mientras que el hermano del homicida, consiguió una libertad condicional.

“Pido perdón a la familia de la víctima. También pido perdón a mi familia. No era yo en ese momento”, dijo el acusado de ser el autor material del asesinato, en la audiencia, admitiendo su culpabilidad. La defensa intentó dejar sentada la idea de que no era consciente de los hechos, por su alcoholismo y una posible adicción a la cocaína. Pero la Fiscal Gabriela Lema dejó en claro que la puñalada fue “certera”: no solo encontró rápidamente el corazón, sino que también giró el cuchillo, para que la herida fuera mortal.

Todo había comenzado varios meses atrás. Brian R. y L. P., uno de los amigos de la víctima, mantenían una relación con una misma mujer. Ese enfrentamiento se mantuvo hasta llegar a la fatal madrugada del domingo, momento en que los dos grupos se encontraron en el interior del boliche bailable La Bamba. Luego de una pelea, la seguridad los echó del lugar. Hugo I. buscó su auto y junto con su hermano, Brian I y Brian R. comenzaron a dar vueltas para encontrar a LP, Cristian Benítez y LS. Finalmente, esto sucedió: Hugo se bajó del auto con un palo y Brian, con el cuchillo.