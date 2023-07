Prisión preventiva sin plazo para quien reconoció haber asesinado a Gonzalo Riato en Lehmann

Miguel Ángel Spahn quedó en prisión preventiva sin plazo por ser el autor del homicidio doloso simple que terminó con la vida de Gonzalo Andrés Riato, el pasado viernes, en la localidad de Lehmann. Así lo determinó en los tribunales de Rafaela el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero.

El fiscal Martín Castellano, a cargo de la investigación, logró conseguir varios testimonios contundentes y coincidentes respecto de la responsabilidad de Sphan. Pero, además, este hizo uso de la palabra y admitió su responsabilidad. La adjudicó a sufría una persecución por parte de los pobladores de Lehmann, que nunca lo dejaron crecer, ni tener posibilidades de empleo. Que la policía lo perseguía y que le habían cortado la luz y que hasta no conseguía agua potable, de acuerdo a lo publicado por Rafaela Noticias. En ese marco, creyó que Riato estaba coordinando “para hacerme algún daño”. En realidad, estaba organizando un encuentro gastronómico para ese viernes con conocidos y familiares. En ese marco, pidió disculpas por su accionar: “Quiero pedirles perdón a la familia, perdón a todos por lo que hice, porque sé qué lo que hice estuvo mal. No quise llegar a eso, pero me hicieron la vida imposible y así estoy ahora, acá pasando esta situación. Yo nunca quise matar a otro”.

Cuchillo

Castellano relató que “el viernes pasado, aproximadamente a las 20:30, Riato regresaba de su trabajo a su domicilio y fue perseguido por el imputado, quien conducía una motocicleta marca Honda modelo Wave y llevaba consigo un cuchillo”.

El fiscal indicó que “en la vía pública, el hombre investigado insultó a la víctima y le recriminó a viva voz que ‘por culpa de él se había quedado sin nada’”, y puntualizó que “le mostró el arma blanca que portaba”. Según agregó, “mientras la persona intimidada huía de su agresor, se cruzó con varios vecinos a los que les pidió que convocaran a la policía”.

“Cuando Riato ingresó al jardín delantero de su vivienda, ubicada en Hernandarias al 300, fue acorralado por el imputado, quien dejó tirada la moto en la calle y lo atacó con el cuchillo”, aseguró Castellano. “Le asestó tres puñaladas en distintas partes del cuerpo, agresión que causó la muerte de la víctima ese mismo día en el hospital de Rafaela”, informó.

“El imputado, en tanto, fue reducido en el lugar por los vecinos hasta que llegó la autoridad policial que procedió a su detención”, destacó el fiscal.

Prisión preventiva

Castellano manifestó que “el juez fundamentó de manera oral la decisión de disponer la prisión preventiva”, y explicó que “consideró que el hecho atribuido al imputado es de alta gravedad y está acreditado con el suficiente grado de probabilidad en virtud de la abundante evidencia recolectada por el MPA”.

Además, el fiscal señaló que “el magistrado sostuvo que la calificación legal del hecho seleccionada por la Fiscalía es la correcta y que, en consecuencia, la pena en expectativa es alta y de ejecución efectiva”. A su vez, “contempló que, en el marco de una declaración voluntaria en la audiencia, el hombre investigado reconoció haber cometido el homicidio”, subrayó.

Riesgos procesales

En cuanto a los riesgos procesales, Castellano precisó que “el juez tuvo en cuenta que el imputado conoce a los testigos, quienes en su mayoría viven en Lehmann y deben ser resguardados en función de un eventual juicio”.

“Por otra parte, el magistrado afirmó que estaban latentes los riesgos de entorpecimiento probatorio y de fuga, ya que el investigado no posee un trabajo estable”, concluyó el fiscal.