Presentaron la carrera de TC que se hará en octubre

En la mañana de este jueves se realizó una rueda de prensa a modo de presentación de la nueva competencia. El intendente Luis Castellano, el vicepresidente del Club Atlético de Rafaela, Silvio Fontanini e integrantes de la subcomisión de Automovilismo del club estuvieron presentes para brindar información y detalles de una nueva carrera de Turismo de Carretera prevista para el domingo 29 de octubre.

En conferencia de prensa, Luis Castellano destacó: “Esta nueva fecha del Turismo Carretera va a seguir engrosando esa idea que planteamos después de la pandemia de transformar a Rafaela en una ciudad turística de eventos. Este año con ese aporte muy importante de tener dos carreras de TC, de lo que ha sido también el “Sueño celeste”, que realmente fue un éxito que organizó este club y que nosotros acompañamos”.

“Son todos eventos que derraman en la ciudad movimiento económico, circulación de gente y de dinero en un momento tan complejo. Además, estas cuestiones nos permiten que los fines de semana, sobre todo los largos, Rafaela tenga más alternativas para que la gente se quede y también para que venga gente de la región, del país y de países vecinos”, agregó.

En esa línea, Luis Castellano sostuvo que “para mí es un orgullo seguir trabajando coordinadamente con el club. Sé claramente la necesidad que el club tiene de que el municipio acompañe para que la carrera sea posible, pero sé también que no tendríamos carrera sin el esfuerzo que hace el club. Así que es un esquema ganar-ganar, para que la ciudad siga manteniendo el prestigio que ha logrado en materia deportiva y en tantas otras por el esfuerzo de nuestra gente y de nuestras instituciones”.

Obras que suman para la ciudad

Esta carrera va a ser distinta porque va a tener la particularidad de ya tener finalizada la obra de la “Variante Rafaela”. “Todos sabemos lo que pasaba cada vez que salían los equipos con los camiones por la Ruta 34. Ahora hay una alternativa que les va a permitir a todos los que vengan y salgan, fundamentalmente a los camiones y a los equipos, salir por otro lugar que no sea por el medio de la ciudad. Son obras de infraestructura que también van acompañando la historia del deporte automotor en nuestra ciudad”, concluyó el Intendente.

Seguidamente el vicepresidente de la entidad, Silvio Fontanini, agradeció especialmente la colaboración que brinda el municipio para que un evento de esta magnitud pueda retornar a la ciudad por segunda vez dentro de un mismo año. “Aquí está claro que, sin el acompañamiento municipal y provincial para llevar adelante estos eventos deportivos, no serían posible realizarlos”.

“No es menor que este año venga por segunda vez el Turismo Carretera a Rafaela. No es menor para el automovilismo de Rafaela, no es menor para Atlético de Rafaela, no es menor para la ciudad y la región. Hace tiempo ya que hablamos de Rafaela ciudad de eventos, gracias a Dios cada día hay más eventos en la ciudad y este es uno de los más importantes”, señaló Fontanini.