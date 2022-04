Este sábado, se efectuó la firma de convenio que establece la incorporación de Rafaela a la organización no gubernamental en La Red de Políticas Públicas que propicia el diseño de políticas públicas preventivas para lograr el equilibrio poblacional de perros y gatos. A su vez, se presentó la nueva unidad que se incorpora al servicio de Quirófano Móvil.

La citada firma de convenio se llevó a cabo en el marco de un acto que se desarrolló frente al edificio municipal y estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano. Junto al titular del Ejecutivo local estuvieron el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; la referente de La Red, Jorgelina Russo; la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo; y los concejales Juan Senn, Brenda Vimo y Martín Racca, entre otros.

Durante el acto, Luis Castellano destacó que “estamos firmando este convenio después de mucho tiempo de trabajo y con mucha gente involucrada a quienes debo agradecer porque, cuando uno define las grandes líneas de las políticas públicas, muchas veces, necesita asesoramiento, acompañamiento y hablar con los que tienen el conocimiento acabado”.

El intendente puso en valor la labor realizada por su equipo de trabajo encabezado por Myriam Villafañe y Diego Lanzotti. También la de los concejales y concejalas, en particular, “Juan Senn que fue un articulador claro y que bregó para que esto fuera posible. Por supuesto, quiero destacar a las organizaciones que están siempre presentes marcando el camino correcto”.

En otro tramo, el mandatario brindó su agradecimiento “al trabajo hecho por los mecánicos del equipo de Transporte de la Municipalidad, a Mónica Andreo, porque han dejado impecable este móvil que ya no estaba en condiciones de prestar servicio en una de las líneas de transporte público de pasajeros”. Al mismo tiempo dijo que “venimos llevando adelante un trabajo intenso de políticas públicas orientadas a la salud humana y al ambiente, pero nos debíamos esta parte de la salud pública que es la salud animal”.

Firma del convenio con La Red de Políticas Públicas Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

“Creo que, con la firma de este convenio, con el aprendizaje que podemos obtener a partir de la experiencia de la red, nos encontramos frente a un cambio de paradigma con una mirada completamente distinta. Estamos a tiempo de trabajar y brindar un control de la sobrepoblación animal, apuntando a la salud de perros y gatos, al cuidado de la vida que es lo que nos rige en nuestras políticas públicas”, indicó Castellano.

Un largo camino por recorrer

Por su parte, Myriam Villafañe consideró que “este es un momento muy importante porque este tema de la salud animal la sentimos como una deuda hacia la comunidad. Es una temática que veníamos abordando, pero la pandemia –también acá- nos impidió darle continuidad. Este es el inicio de un largo camino porque la firma de este convenio tiene como finalidad que La Red pueda asistir al Estado local en el marco de un programa de equilibrio poblacional de perros y gatos”.

Villafañe señaló que “estamos convencidos de que la salud animal tiene directa relación con la de cada uno de quienes somos habitantes de esta ciudad. Creemos que el camino que debemos recorrer no solo es el de prestar un buen servicio, sino también de capacitarnos, asesorarnos con quienes están ocupados y preocupados por esta temática”.

A su tiempo, Diego Lanzotti manifestó que “la salud integral es una política de Estado. Así lo entendemos en nuestra área. Por eso trabajamos en pos de la salud humana, alimentaria y animal. Incluso, estamos articulando con quienes se encuentran abocados a cada una de ellas para orientarnos hacia una labor que resulte integral”.

Municipio pionero

Finalmente, Jorgelina Russo mostró su satisfacción por la concreción del vínculo entre el Municipio y la ONG ya que “se está dando un paso histórico para toda la ciudad y la región. Rafaela es un municipio pionero en esta materia. El intendente y su equipo tienen clara conciencia del paso que están dando y, a futuro, la población se va a dar cuenta de este paso”.

Russo afirmó que “los cambios de paradigma no son sencillos. A las personas nos cuesta mucho. Somos hijos de las costumbres y repetimos lo que escuchamos desde que nacemos. No voy a descubrir nada nuevo si digo que no es fácil darle nuevas orientaciones a las políticas públicas. Hoy, Argentina se está enterando de este cambio de paradigma que está ocurriendo en Rafaela. La salud pública animal es parte de la salud pública humana”.