Presentan libro “Economía para sostener la vida”

Hace meses atrás, el Instituto Patria (Buenos Aires) organizó un Seminario titulado “Los derechos de la comunidad organizada, justa y feminista”. En ese marco, el espacio cultural Tiza y Karbón habilitó sus instalaciones para que, quienes quisieran, accedieran a la capacitación de manera comunitaria. Una de las disertantes, entonces, fue Lucía Cirmi Obón, quien ofreció una ponencia sumamente interesante en relación al enorme aporte que las mujeres realizan a la economía. Luego del interés generado, desde la organización local se tomó conocimiento del libro que Cirmi Obón estaba presentando y así se la contactó para que pueda visitar la ciudad y presentar “Economía para sostener la vida”.

También se generaron articulaciones para que la autora y funcionaria nacional pueda sumar otras acciones a su agenda.

Economía para sostener la vida

El libro se propone recorrer la economía con lentes violetas, para democratizarla y acercarla a los problemas urgentes. ¿Qué tienen los feminismos que decirle a la economía? ¿Cómo es que la perspectiva feminista atraviesa todos los tópicos que están a diario en la televisión, en esa economía llena de números y palabras que nos suenan extraños? ¿Cómo se cruzan la agenda feminista y la agenda económica en el siglo XXI? ¿Cómo se cruza nuestra vida «privada» con esas decisiones macroeconómicas tan lejanas? Y ahora que las consignas del feminismo ya están en la calle… ¿cómo se construye una economía feminista?, ¿es posible armar una economía completamente de acuerdo con sus principios?, ¿qué efecto tendría esa transformación en el resto de nuestra vida?

El resultado es un texto de fácil comprensión que facilitará a cualquier persona interesada adentrarse en un tema crucial de nuestros días, con un objetivo claro: devolverle la economía a la gente.

Sobre la autora

Lucía Cirmi Obón es economista magna cum laude de la Universidad de Buenos Aires y magister en estudios del desarrollo del International Institute of Social Studies (Países Bajos). Estudió también la maestría en políticas públicas en FLACSO. Desde muy joven se desempeñó en la política pública. Trabajó en el diseño y ejecución del programa para jóvenes PROGRESAR así como en otras políticas sociales y económicas, tanto en el Ministerio de Economía como en el Congreso Nacional. Hoy, como subsecretaria de Políticas de Igualdad del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, lidera la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado y el comité del programa REGISTRADAS. Es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, docente universitaria e integrante del colectivo de economistas feministas Paridad en la Macro. Piensa que todos los títulos antes mencionados no valen nada si no están puestos al servicio de una sociedad más igualitaria, en todos los sentidos.

La presentación del libro está prevista para el martes 23 de mayo a las 18, con entrada libre, en instalaciones de Tiza y Karbón Espacio Cultural, sito en Bv. Lehmann 683 de Rafaela. En la oportunidad, el libro de Editorial Akal estará a la venta, mediante un stand de la librería Faber, que los tendrá a disposición del público.