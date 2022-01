Desde un primer momento Myriam Villafañe; secretaria de Desarrollo Humano, junto a Martín Racca, ex subsecretario de salud y a Diego Lanzotti, nuevo titular de dicho cargo fueron los responsables de ir comunicando las informaciones más trascendentes respecto al Covid - 19 en nuestra ciudad.

Ante la consulta periodística Villafañe afirmó que “nos imaginábamos un enero distinto al que nos está tocando transitar en lo que respecta a salud, pero nuevamente aquí estamos, tratando de atravesar esta pandemia que quisiéramos creer que es un brote y no una tercera ola. Estamos reorganizándonos, en una época muy particular ya que parte de nuestro personal está de licencia, algunos están contagiados y otros aislados.”

Además destacó que se está trabajando fuertemente los fines de semana porque justamente lo que se quiere es testear la mayor cantidad posible de rafaelinos con síntomas.

“Estamos esforzándonos en testear a la mayor cantidad de personas posible. Estamos trabajando en coordinación con laboratorios privados para detectar de manera temprana. Creemos que, a partir de mañana o pasado, va a ser una semana muy compleja. En teoría sería un pico de unos 20 días según lo que dicen los expertos”.

Para tener una idea del cuadro de situación hoy se están hisopando alrededor de 500 rafaelinos y rafaelinas por jornada, por ello, desde el Municipio, se pide colaboración mantener un alto nivel de acatamiento de los protocolos vigentes y algo fundamental: que se hisopen sólo quienes realmente tengan síntomas. La estrategia es no gastar de manera innecesaria y cuidar los insumos para darle lugar a quien realmente lo necesita.

De modo que los que tengan síntomas deben hisoparse en la franja horaria de 7:00 a 13:00. El sistema funciona a través de retirar números, tratando de ser lo más ordenados posible y se solicita aislarse a aquellos que fueron contactos estrechos de un caso positivo, al menos, los tres primeros días para ver si aparece algún síntoma, y de ser así, después realizarse el hisopado pertinente.

Preguntas frecuentes: ¿qué sucede con los que viajan?

“Para los que viajan, quienes quieran hacerse el hisopado, deberán acudir a un laboratorio privado ya que los tiempos de respuesta que brinda el Hospital no les sirve a los viajeros. Les pedimos colaboración a todos para cuidar este sistema de salud que -una vez más- está dando su mayor nivel de compromiso y esfuerzo para trabajar con los sintomáticos”, aclaró la funcionaria, quien además destacó la colaboración del sector empresarial.

“Nosotros no miramos quién tiene obra social y quién no pero sabemos que muchas obras sociales cubren el hisopado. Quienes lo puedan hacer, no solo por acortar tiempos sino también para descongestionar el sistema público, que lo hagan”.

¿Qué sucede con los contactos estrechos?

“Debemos entender que un contacto estrecho de un caso confirmado como positivo –sí o sí- debe aislarse. Muchos no cumplen con el aislamiento precisamente porque no tienen el resultado como positivo, pero sí han sido contacto estrecho de un positivo –repetimos- deben aislarse. Es una cuestión de responsabilidad social y es necesario que entendamos que vamos a salir si nos cuidamos entre todos. Tengamos en cuenta que en la etapa anterior había actividades restringidas y hoy no”.

“Hoy la demanda de testeos hace que nos estemos focalizando en los que presentan síntomas, pero los asintomáticos que fueron contacto estrecho de un caso positivo también tienen que aislarse, como indicaba anteriormente, por un mínimo tres días para esperar su evolución. Y si presenta síntomas y ya se realizó el hisopado correspondiente automáticamente debe aislarse, no importa si el resultado se lo dan a las 24 o 48 horas, debe aislarse preventivamente”.

¿Dónde se debe concurrir cuando una persona presenta síntomas?

“Ayer domingo utilizamos las instalaciones del Club Estudiantes, ubicado en calle Rosario 760. Esto se suma a la carpa que está instalada enfrente, en la Plaza 9 de Julio. El tema es la cantidad de hisopados, nunca hicimos tantos, ni en la peor época de la segunda ola. Y la capacidad operativa del laboratorio del Hospital y el personal es el mismo y no da abasto.

Tenemos un equipo de 20 chicos que están llamando para comunicarse con los positivos y con los negativos y luego se le hace un seguimiento a los positivos. Por lo que venimos analizando, la cantidad de personas que están dando positivo son muchas, mayormente, porque no respetan los días de aislamiento o bien porque con un resultado positivo igual viajan o se movilizan”.

“Lo que está ocurriendo habla a las claras de que pudimos implementar un buen plan de vacunación”

Finalmente Villafañe brindó un panorama general de lo que viene sucediendo con el calendario y la importancia de lo hecho con la vacunación. “Lo que está ocurriendo habla a las claras de que pudimos implementar un buen plan de vacunación, porque mucha gente vacunada se está contagiando y los síntomas son -por suerte- leves. A las claras está que la vacunación dio resultado y por eso hoy nos permite transitar este pico de manera diferente a años anteriores”.

“Por eso quiero felicitar a quienes han sido solidariamente responsables y fueron a vacunarse. Más del 85 por ciento de los rafaelinos completaron el esquema de dos dosis”.

Turnos de vacunación

“Con respecto a los turnos de vacunación, tenemos diariamente un turnero de 1000 rafaelinos que ya están recibiendo su tercera dosis y en otros casos están terminando su esquema de la segunda. En otros casos estamos viendo que muchas personas, alertados por los contagios, empezaron a solicitar la aplicación de la primera”, precisó Villafañe.

En este sentido se informa que se han sumado días para aquellos que perdieron su turno y lo desean recuperar. Por motivo de las fiestas muchos rafaelinos dejaron pasar su turno, por lo cual se estima que esta semana va haber mucho movimiento de personas con turnos perdidos. A partir de esta semana, de lunes a viernes, de 18:00 a 21:00, quienes hayan perdido su turno pueden asistir al puesto cero a completar el esquema.

“El ritmo viene bien y cuanto antes tengamos el refuerzo de la tercera dosis colocada, mejor. Los mayores de 70 años pueden asistir sin turno pero les recomendamos que vayan a la tardecita por las altas temperaturas que se están registrando”, completó su testimonio Myriam Villafañe.