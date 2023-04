Perotti inauguró el corredor productivo Angélica - San Vicente - San Marino hecho con Caminos de la Ruralidad

El gobernador Omar Perotti encabezó este lunes, el acto de inauguración de una nueva traza de los Caminos de la Ruralidad, el corredor productivo Angélica- San Mariano – San Vicente, en un tramo de casi 8 kilómetros, que demandó una inversión cercana a los 37 millones de pesos.

El corredor productivo Angélica - San Mariano - San Vicente tiene una longitud de 7792 metros y demandó una inversión de $ 36.817.200. Beneficia al Centro de Enseñanza Rural N.º 19 “Los Gauchos de Güemes”, al que asisten 13 alumnos y tres docentes; tres productores ganaderos; cinco apicultores con más de 200 colmenas, siete 7 agricultores de maíz, trigo girasol y soja; y dos establecimientos en los que se producen 3.000.000 de litros de leche cruda.

El acto se realizó en la Escuela Nº 19 “Los Gauchos de Güemes”, en la comuna de Angélica, y del mismo participaron también el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; los presidentes comunales de Angélica, Juan Antonio Muñoz Martín; y de San Mariano, Emanuel Grill; como también el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, entre otros.

“No son todas las inauguraciones iguales, no son todas las obras iguales, esta tiene una fuerte connotación”, dijo el gobernador al permitirse recordar su niñez en el campo y la de sus padres: “Yendo a escuelas rurales y tratando de formarse y transmitir en cada uno de nosotros ese cariño por la educación y ese esfuerzo para que recibamos educación”.

Perotti inauguró el corredor productivo Angélica - San Mariano - San Vicente Foto: Prensa Gobierno de Santa Fe

Perotti remarcó que la importancia del programa Caminos de la Ruralidad porque “contempla siempre a las escuelas rurales, es el punto de partida de cuando se diseñó, porque entendíamos que el arraigo en la zona es fundamental, y el arraigo se da cuando la familia puede quedarse sabiendo que tienen las garantías que frente a cualquier emergencia poder salir, que sus hijos pueden estar en la escuela, que pueden tener formación”.

Luego, Perotti sostuvo que “pasaron demasiados años y nos tienen que quedar esos años grabados para no volver atrás, ojalá estos proyectos queden permanentes y la mejor forma que queden permanentes es que una ley los garantice. No cabe duda que la realidad de esta región y de muchas regiones de la provincia sería muy distinta si todo esto hubiese empezado 15 años atrás, no habrían cerrado muchos tambos, tendríamos mucha más gente viviendo en el campo, tendríamos muchas más actividades rurales y de trasformación de materia prima”.

“Nosotros –continuó el mandatario provincial– estamos convencidos que eso puede hacerse y vamos a recuperar ese tiempo, vamos con esa decisión política, poner la plata acá, necesidades hay muchas en la provincia, cosas que se podrían estar haciendo. La prioridad para nosotros es la producción y el trabajo y es el arraigo, si hay producción y trabajo la gente se va a desarrollar”.

“Aquí no hay más votos que en una gran ciudad -dijo el gobernador, para añadir- aquí está la posibilidad central de transformar una provincia y cada una de las regiones, porque después las ciudades se nos convierten en muy grandes, con muchísima gente que no llega a satisfacer todas sus necesidades, con todas las dificultades que hoy tiene las vida en grandes ciudades”.

Perotti finalizó su alocución diciendo: “Estar trabajando por el arraigo, para que la producción siga creciendo es estar diciendo nos importa el trabajo diario de cada uno de los productores, de los que arrancan bien temprano en la mañana con ganas de seguir haciendo, y eso es lo que nosotros con este programa estamos diciéndole, nos importa y queremos estar a la par, queremos que se siga y es la forma en la que esta provincia se va a poner de pie”.

DECISIÓN POLÍTICA

A su turno, Daniel Costamagna, ministro de la Producción expresó que “es una alegría enorme poder contribuir todos los días con este tipo de obras, créanme que es lo que nos desvela, que los chicos se capaciten, que aprendan, que aprendan el oficio, que se eduquen, que tengan la posibilidad a través del trabajo de insertarse en la vida y el crecimiento de esta provincia. Estas son las cosas que trascienden la gestión y sentimos que estamos contribuyendo a lo que tanto queremos, que son nuestros hijos, nuestros jóvenes, y nuestros educadores”, concluyó Costamagna.

Mientras, el senador departamental, Alcides Calvo, recordó que “hace tres meses estuvimos aquí firmando los convenios, y hoy la obra es una realidad. Esto es decisión política, que comenzó con la gestión de Omar Perotti. Lamentablemente pasaron 15 años desde que presentamos el primer proyecto de algo que lo que hoy parece tan sencillo, unir partes, unir a los productores, a comunas y municipios, a las unidades productivas y a las escuelas rurales. Pasó mucho tiempo, por eso se valora esta decisión”, aseguró.

Perotti inauguró el corredor productivo Angélica - San Mariano - San Vicente Foto: Prensa Gobierno de Santa Fe

A su turno, el presidente comunal de Angélica, Juan Antonio Muñoz Martín, dijo que “hoy que la obra está concretada y que han pasado algunas lluvias, tan esperadas, los productores ya comprobaron el éxito del camino, igual que las maestras que vieron llegar a los chicos a la escuela esos días de lluvia. Quiero transmitir esa felicidad”, dijo Muñoz Martín, quien valoró el “esfuerzo, el trabajo y la decisión política” para tener una obra muy necesaria.

En tanto, el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, dijo que “hay decisión política porque es devolver un poco lo que la producción o los pueblos del interior damos a los niveles nacionales y provinciales, reconociendo no solo que los chicos vuelvan y estén los días que tengan que estar en clases, sino también a la producción agrícola-ganadera principalmente. Esta era un deseo, un pedido de muchos años y hoy lo pudimos cumplir en tiempo y forma”.

Finalmente, la directora de la escuela, Cristina Buffa, dijo que se trata de un “día memorable, porque para nuestro CER 19 Los Gauchos de Güemes, este corredor productivo que inauguramos es muy importante para esta zona, no solo para los productores sino para nuestras familias, que pueden acceder a la ruta con facilidad e importantísimo para nuestra escuela”. Y expresó: “No da lo mismo asistir a la escuela que no asistir, es importantísimo poder llegar a la institución educativa y que los chicos tengan la continuidad pedagógica”.

¿Cuánto se lleva invertido en “Caminos de la Ruralidad”?

En el programa Caminos de la Ruralidad el gobierno provincial lleva invertidos más de $ 4.900 millones de pesos que aseguran el acceso a 113 escuelas y el derecho a la educación de más de 3200 personas entre alumnos, docentes y no docentes.

Se aprobaron más de 1024 kilómetros, de los cuales 351 están finalizados y 673 en ejecución.

Esos caminos permiten la salida de más de 361 millones de litros de leche cruda al año, producidas por 60.000 vacas lecheras, y favorecen a más de 1.900 productores frentistas que trabajan más de 171.000 ha ganaderas y más de 96.000 ha agrícolas.

De la actividad participaron también el subsecretario de Infraestructura Rural, Matías Giorgetti; el administrador General de Vialidad, Oscar Ceschi; el presidente del consorcio caminero vecinal, Julián Alberto; y los presidentes comunales de Estación Clucellas, Raúl Cuggino, y de Eustolia, Marcelo Beltrán, entre otros.