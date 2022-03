El diputado sunchalense (PS - FPCyS) dio a conocer su opinión respecto de la visión que se tiene sobre el abandono, en particular, como consecuencia de la pandemia. A continuación, se transcribe textualmente:

En estos días llegó a las escuelas la CIRCULAR 02 del 21 de Febrero de 2022 firmada por la ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero. Más allá de algunos errores de tipeo que la hacen poco entendible y de algunas informaciones poco relevantes, nos preocupó particularmente un párrafo. Allí, la ministra presenta datos que no son respaldados por ninguna fuente (al menos no la cita) y no pueden ser contrastados por datos oficiales de la Dirección General de Información y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación.

“Hoy podemos afirmar que gracias a ese empeño colectivo Santa Fe tiene 25.228 estudiantes más que en 2019, matriculados en el sistema educativo y un descenso claro de la tasa de abandono interanual (2018/2019: 7,62% – 2020/2021: 3,96%)”.

En otras circunstancias celebraríamos estos datos. Lograr que la cantidad de estudiantes matriculados se haya incrementado es realmente un motivo de satisfacción. Sin embargo , la falta de fuente, de estadísticas, que no sólo no se citan, sino que desde que asumió este Gobierno no se publican , nos hace dudar sobre la veracidad de los mismos.

Es curioso que en las últimas publicaciones de “Series Históricas de estadísticas educativas” (página oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe) , se puede observar que entre 2009 y 2018 (10 años) la matrícula aumento en 30.489 estudiantes (Ver tabla y gráfico adjuntos). Mientras que , según la ministra Cantero, y sin citar fuentes, el aumento de la matrícula en los 2 años de pandemia , sin presencialidad y con las complicaciones que todos conocemos en relación a las trayectorias de alumnos y alumnas, habría sido de 25.228 estudiantes. En 10 años y con la aplicación de numerosos programas socioeducativos, el aumento fue de algo más de 30.000 estudiantes y en los 2 años más complicados y caóticos de la educación santafesina, el aumento fue de más de 25.000 estudiantes. Permítame dudar de la veracidad de estos datos.

Si a esta falta de solvencia en los datos que aporta la ministra, le sumamos los numerosos informes, tanto del Ministerio de Educación de Nación como de diversos Centros de Estudios e Investigación especializados, que hablaron durante todo el 2021 de cifras de abandonos y trayectorias truncadas que para Santa Fe representaron entre 80.000 (los valores mas optimistas) a 150.000 (los valores mas duros)… Los dichos oficiales dela Circular 2 entran en jaque.

Gráfico 1 Foto: Pablo Pinotti

TASA DE ABANDONO ANUAL E INTERANUAL: UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL

Pero hay otra afirmación que al menos sorprende en esta Circular: “el descenso claro de la tasa interanual de abandono”

La Dirección General de Información y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación (responsable de las estadísticas oficiales), en las publicaciones de los indicadores educativos, siempre midió la Tasa de Abandono Anual y no la Tasa de Abandono Interanual. Para entender la diferencia:

Tasa o Porcentaje de Abandono Anual: Es la proporción de alumnos que se encontraban matriculados al inicio de un año lectivo que abandonaron antes de finalizar el año escolar, sobre el total de alumnos matriculados en ese año. Al igual que la Tasa de abandono interanual, esta tasa también puede calcularse para el nivel secundario, o particularmente por grado o por edad.

En todos los casos, este porcentaje es menor o igual que la tasa abandono interanual ya que no considera como abandonos los alumnos que, habiendo finalizado el año lectivo, abandonan en el período de receso escolar.

Tasa o Porcentaje de Abandono Interanual: Es la proporción de alumnos que asisten en un año lectivo y no se matriculan en el año lectivo siguiente. A través del acceso a datos nominales de los estudiantes por el SiGAE Web, es posible identificar a aquellos que, estando inscriptos en un año de estudio determinado, no registran ninguna inscripción en el año siguiente en esa oferta educativa. La Tasa de abandono interanual puede calcularse para el nivel secundario, o particularmente por grado o por edad.

¿Por qué es importante esta aclaración?. Porque más allá de las diferencias técnicas de ambas tasas, para poder comparar datos, es imprescindible (y esto lo sabe cualquiera que alguna vez trabajó con estadísticas) comparar los mismos indicadores.

Una vez más, nos enfrentamos a la inexistencia de datos oficiales desde el final de la gestión del Frente Progresista hasta la actualidad.

Adjuntamos la evolución de la Tasa Anual de Abandono (ya que como dijimos, el área responsable de las estadísticas nunca publicaba la Tasa interanual) tanto de primaria como de Secundaria (siempre se publicó por separado) como para tener un parámetro comparativo con los datos brindados por Cantero.

Gráfico 2 Foto: Pablo Pinotti

Gráfico 3 Foto: Pablo Pinotti

Como se observa en los gráficos las tasas de abandono en Primaria son mínimas y fueron disminuyendo paulatinamente (se muestra el periodo 2012 – 2018) y en Secundaria fueron disminuyendo desde 2012 (11,7) hasta 2018 (6,9) .

La ministra afirma que la Tasa interanual de abandono se redujo en los últimos años de 7,62 a 3,96, pero no aclara si este valor corresponde a todo el sistema educativo o solo a secundaria, por lo que suponemos que habla de todo el sistema, al menos de educación obligatoria. Si es así y considerando que estamos comparando dos indicadores diferentes (Tasa de abandono interanual con Tasa de abandono anual), es probable “el descenso de la tasa” no sea tan “claro” y por lo tanto es factible suponer que este “logro” celebrado con bombos y platillos se base en datos poco confiables.

FALTA DE RESPONSABILIDAD

Más allá de este análisis, que presentamos con toda la seriedad y respaldo profesional y técnico posibles, nuestra preocupación principal es la siguiente:

Si desde el Gobierno de Omar Perotti no reconocen que en estos últimos dos años el sistema estuvo en crisis, que miles de estudiantes abandonaron o vieron truncadas sus trayectorias educativas. Si siguen escondiendo la información oficial y los valiosos datos que aportan las estadísticas a la hora de decidir las políticas públicas. Si no aprovechan la herramienta fundamental que tienen el sistema educativo santafesino que le permite acceder a cada trayectoria de manera nominal y con un seguimiento al instante de cada proceso escolar…. Entonces estamos realmente ante una falta total de responsabilidad de quienes deberían ser los principales garantes del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes santafesinos. Y eso es muy grave