Organizan una marcha pidiendo Justicia para el joven atropellado por la policía

Este jueves, a partir de las 14, desde la Plaza 25 de Mayo, se realizará una marcha pidiendo justicia por la muerte de Jorge Molina, el joven de 23 años que fuera atropellado por una camioneta de la policía el pasado lunes 3 de abril.

La consigna de la movilización, que se viralizó en las redes, es que “ningún joven muera por cruzar a la Policía”.

Jorge Molina fue atropellado por una camioneta de la policía este lunes 3 de abril en Rafaela. Foto: Humanos Rafaela

Por ahora, no hay novedades en la causa: el oficial de policía que conducía está siendo investigado por “Homicidio culposo” y la fiscal a cargo es Gabriela Lema, luego de que inicialmente estuviera Fabiana Bertero.

Por lo pronto, no está detenido, porque se considera que fue un accidente de tránsito y se aguarda a las diferentes pericias para determinar qué fue lo que pasó. Lo que queda claro es que, inicialmente, desde Fiscalía entienden que no estaban persiguiendo a nadie y que no habría motivos iniciales para haber tomado 14 de Julio en contramano, a altísima velocidad. Otro de los puntos a dilucidar es si cumplían con la obligación de tener las sirenas prendidas.

Hay dos versiones que se siguieron inicialmente: la primera, es que estaban persiguiendo unos motochorros. La segunda, es que estarían respondiendo a un llamado desde la central, sobre un auto robado en la localidad de Barracas y que, para atraparlo, estaban por realizar un operativo en la jurisdicción de Susana. De ser esta, no se entiende el por qué de la urgencia para esa maniobra.