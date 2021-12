El programa preventivo con participación ciudadana Ojos en Alerta sigue sumando socios estratégicos que colaboran en los trabajos diarios de prevención en seguridad encarados por la Municipalidad de Rafaela.

El sector educativo es uno de los receptores necesarios de las capacitaciones. Es por ello que el equipo de Ojos en Alerta estuvo presente en la Escuela Primaria para Adultos Nº21 “General Don José de San Martín”.

Finalizada la capacitación, su vicedirectora, Inés Bonisconti, dijo: “Queremos agradecer a la Municipalidad y al equipo de Ojos en Alerta por habernos tenido en cuenta para brindar esta capacitación en nuestras instalaciones”.

“Nuestra modalidad de enseñanza es muy particular ya que son adultos. Esta información llega directamente a ellos y es precisa. Además, los alumnos se mostraron contentos al conocer toda la tecnología puesta por el Municipio al servicio de la comunidad para cuidarnos”.

“El programa es maravilloso. Todos nos hemos sumado y nos ha impactado. Esto nos da tranquilidad y, a la vez, saber que, si todos nos sumamos, estaremos colaborando en la prevención en seguridad”.

Por su parte, Mónica, alumna de la escuela, expresó: “Me gustó mucho la capacitación. Este programa está bueno porque no es necesario dar datos personales y, dando una pequeña explicación sobre algún hecho que esté pasando, enseguida alerta a las fuerzas preventivas para que trabajen. Yo tuve una experiencia personal cuando me robaron en mi negocio y los vecinos no se animaron a denunciar. Con este programa se va a poder atacar el problema y nos vamos a poder cuidar entre todos”.

Capacitar en todos los ámbitos

El equipo que lleva adelante el programa, con el apoyo de la Secretaría de Prevención en Seguridad, viene concretando las capacitaciones en distintos ámbitos públicos y privados con la intención de que toda la comunidad conozca la herramienta y se sume como socia estratégica, haciendo un uso responsable de la misma.

Tener Ojos en Alerta en el celular permite que con un mensaje corto (texto, audio, foto o video) a un número con WhatsApp se active una alerta sobre un actitud sospechosa o emergencia que se presente tanto en la vía pública como en un domicilio particular.

La base activa ubicada en el Centro de Monitoreo Urbano recibe el aviso y transmite simultáneamente el mensaje a las fuerzas que componen el Comando Unificado para que lleguen al lugar requerido con mayor celeridad. Ello posibilita una acción más efectiva al momento de intervenir en un hecho.

El programa Ojos en Alerta se inició en Rafaela en el mes de junio, luego de un convenio celebrado entre la Municipalidad de San Miguel (Buenos Aires) y su par de la ciudad de Rafaela.

En materia de cifras, de manera estimada, Ojos en Alerta ya es utilizado por cerca de 10.000 rafaelinos. Esto es así, ya que 1.704 personas registradas se capacitaron en alguno de los 118 encuentros programados. A partir de allí, esas personas distribuyeron el contacto a los integrantes de sus familias, multiplicando la cantidad de vecinos que utilizan el programa. Por ello, es importante que esos familiares que no realizaron la capacitación se registren para hacerla de manera virtual o presencial para que todos tengan una idea certera sobre cómo y en qué momento debe utilizarse la herramienta.

Además, desde su puesta en marcha en Rafaela, Ojos en Alerta recibió 543 avisos de los cuales el 40 por ciento corresponden a observaciones de actitudes sospechosas y el 14 por ciento a siniestros viales.